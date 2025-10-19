1 órája
Csata letudva érkezhet a Valencia
Idegenben léptek pályára. A DVTK HunTherm továbbra is veretlen.
Fotó: FIBA
A női kosárlabda élvonalban vasárnap délután idegenben lépett pályára a DVTK HunTherm együttese. A piros-fehérek szoros meccset vívtak a Csata TKK-val, sikerült győzniük, így továbbra is veretlenek a táblázaton. Völgyi Péter legénységére csütörtökön Euroliga csoportmérkőzés vár, amikor is a Valencia gárdáját fogadják.
A DVTK HunTherm újabb győzelmet könyvelhetett el
Női NB I/A csoport, 5. forduló:
Csata TKK – DVTK HunTherm 62–67 (12–14, 18–15, 13–23, 19–15)
Budapest, 200 néző. V.: Benczur, Rózsavölgyi, Gombos.
Csata: Walker 21, Williams 1, Aradi, Rimdal 15/9, Tózer Nemes 1. Csere: Boricic 8, Biczó 12/12, Vári, Hegedűs 4. Vezetőedző: Tursics Krisztián.
DVTK: Aho N. 10, Aho T. 5/3, Lelik 4, Ginzo 2, Grigalauskyte 14. Csere: Smuda 4, Takács 8, Miklós M., Toman 15/3, Kányási 5/3. Vezetőedző: Völgyi Péter.
