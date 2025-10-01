október 1., szerda

Mai évfordulók
Az akadémia nem jelentett különösebb akadályt

Címkék#kosárlabda NB I/A#vasas akadémia#DVTK kosárlabda

Nem kellett izgulni szerda este. A DVTK HunTherm sima sikert aratott.

Völgyi Péter, a DVTK edzője

Fotó: DVTK

Kosárlabda. Szerda este lejátszotta második szezonbeli mérkőzését a DVTK HunTherm élvonalbeli női kosárlabda csapata. Völgyi Péter vezetőedző együttese magabiztosan győzött fővárosi riválisa ellen. A házigazdából többen nem léptek pályára, különböző ok miatt, összesen 8 kosarast vetett be a szakmai stáb.

DVTK
A DVTK nyert, Aho N. (10) 11 pontot szerzett Fotó: DVTK/archív

Női NB I/A, 2. forduló
DVTK HunTherm – Vasas Akadémia 78–46 (22–11, 20–5, 15–16, 21–14)
Miskolc, DVTK Aréna, 1200 néző. V.: Makrai, Pozsonyi, Rácz.
DVTK HunTherm: Aho N. 11/3, Toman 10/6, Lelik 19/6, Ginzo 11, Grigalauskyte 2. Csere: Smuda 14/3, Poczkodi 11/9, Fárbás. Vezetőedző: Völgyi Péter.
Vasas Akadémia: Jáhni 7/3, Angyal 22/9, Szirony, Kendelényi 2, Szerencsés 6/6. Csere: Gyöngyösi 6/6, Szoboszlai, Madár 2, Mayr 1. Vezetőedző: Nenad Markovic.

 

 

