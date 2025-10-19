Labdarúgás. A labdarúgó élvonal, a fizz liga 10. fordulójában szombaton este lépett pályára a DVTK. A miskolci piros-fehérek két gólos vereséget szenvedtek (1-3) Győrben, az ETO FC vendégeként. Így látták a meccset a szakvezetők:

Sentic, a DVTK kapusa, a kapott gólok mellett többször védett is Fotó: Czinege Melinda

Borbély Balázs (ETO): – Működtek a kontratámadások, működtek a pontrúgásaink. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elején akadtak problémáink a diósgyőri kontratámadásokkal. A második félidőben a Diósgyőr nem jelentett különösebb veszélyt a kapura. Bumbának nagyon kívántam, hogy minél hamarabb gólt rúgjon. Bár száz százalékosan dolgozik, edzésen is mindent kiad magából, már volt egy kis frusztráció is benne. Debrecenben is jól játszottunk, de nem voltunk elég agresszívek és hatékonyak, ma viszont szép volt a játékunk, nekem ez nagyon tetszett, ebből gólt is láttunk. ,,Rajmi" fantasztikusan játszott, rendben volt az egész jobb oldalunk. Sikerült eltalálnom a kezdő tizenegyet. Ezt láttam a legjobbnak, hála istennek, bejött.

DVTK: jobb volt ETO

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Először is gratulálok a kollégámnak, a Győrnek, megérdemelten nyertek. A mai napon ők voltak a jobb csapat. Volt egy tervünk a meccsre, ami az első 20-25 percben működött is. Meg is szereztük a vezetést, ugyanakkor nem tudtuk úgy lezárni mindegyik támadást, ahogyan szerettük volna. Ezt követően pedig egyenlített, majd pedig kettő gólt szerzett pontrúgásból a hazai csapat. Azt, hogy ezt kiemelem, nem jelenti azt, hogy nem lett volna megérdemelt a győzelmük. Igazából a gondot az jelentette, hogy a gól mellett kihagytunk néhány helyzetet, ami az önbizalmunknak nem tett jót. Ezután az ellenfél úgy játszott, ahogyan tud. Az első gólnál hárman felugrottak a játékosaim közül, így kialakult egy szituáció, amiből ők gólt tudtak szerezni. A második gólnál koncentrálni kellett volna, jó helyzetet alakítottak ki szabadrúgásból, de a röviden üresen hagytuk őket. A második félidőben folytatták a jó játékukat, jobbak voltak, mint mi, volt pár pillanatunk, de semmi különös, és összességében megérdemelte az ellenfél a győzelmet.