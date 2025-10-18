28 perce
Hiába vezettek, pont ezúttal sem termett, a visszatérő öngólt vétett
Idegenben játszottak a piros-fehérek. A DVTK nem szerzett pontot.
A labdarúgó NB I., a fizz liga 10. fordulójában szombaton késő este ETO FC Győr – DVTK meccset rendeztek a kisalföldi város stadionjában. A csapatok két hét szünet után léptek ismét pályára, a válogatott két világbajnoki selejtezője miatt ugyanis az előző hét végén szünet volt a pontvadászatban. A piros-fehéreknél az akkori, Kisvárda elleni vesztes csapathoz képest Vladimir Radenkovic vezetőedző három helyen módosított az együttesen: nem került be Holdampf, Babos (sérülés), és Roguljic, bekerült viszont Keita, Jurek, és Mucsányi Márk is. Az összecsapás gyásszünettel indult, a nemrégiben elhunyt dr. Mezey Györgyre emlékezve. A vendégeknek fenntartott szektor természetesen nem volt üres, sokan érkeztek Győrbe, hogy buzdítsák Geráékat.
A Diósgyőrnél Acolatse ismét csatár lett, a középpályáról a Sajbán, Jurek, Mucsányi hármasnak volt elsősorban a feladata, hogy segítse a gyors légióst. A biztonságot a Keita, Vallejo duónak kellett adnia azzal, hogy védekező középpályásként kevés lehetőséget engednek a győrieknek, akik ezen a poszton eléggé erősek. Hazai fölénnyel, helyzettel indult a mérkőzés, majd a 8. percben Jurek lőtt középen, Petrásnak komolyan ,,ott kellett lennie". A 12. percben Acolatse lódult meg a saját térfeléről, lefutott mindenkit, a nagy vágta után bepasszolta a labdát a középre, a berobbanó Jurek elől azonban Anton mentett nagyot. Viszont kevéssel később Acolatse remekül ívelt középre, és Gera 6 méterről Petrás kapujának jobb oldalába csúsztatta a labdát, 0–1. Nagy mezőnyfölényben futballozott az ETO (78-22 százalék a javukra a labdabirtoklás terén), de a betömörülő borsodiakkal nem igazán tudtak mit kezdeni, így muszáj volt távolról próbálkozniuk. A 25. percben kijött a szorításból a DVTK, Acolatse 15 méterről a felső lecet találta telibe. A 29. percben Benbouali elé került a labda a Diósgyőr ötösének környékén, akinek a lövése után, Gerát érintve jutott a játékszer a miskolciak kapuja, 1–1. A továbbiakban is az volt a forgatókönyv, mint előtte, a Győr próbálkozott, a piros-fehérek vártak egyrészt a labdaszerzésre, és ezzel együtt a ,,megugrásra". A 43. percben Anton bal oldali szabadrúgását követően Bumba tette bele a lábát a labdába, Sentic csak beleérni tudott a játékszerbe, amely a jobb alsó sarokban kötött ki, 2–1. A zöld-fehérek tehát megfordították az állást egy pörgős első félidő során.
DVTK: A folytatásban
A második félidőre cserélt Radenkovic, bejött Croizet-Kollár, valamint Szatmári is, aki még idén februárban sérült meg, az Újpest elleni összecsapáson. A védő a Debrecen ellen már benne volt a meccskeretben, és lehetőséget kapott 4 NB III-as márkőzésen is a DVTK tartalékban. Schön kínálta meg Senticet, a házigazda igyekezett továbbra is azt a focit nyújtani, mint az első 45 percben, növelni az előnyét. A miskolciak szakvezetője továbbra sem volt elégedett, így Bényei, és Saponjic is öltözni kezdett, majd be is álltak. Nagyjából fél órája volt arra a Diósgyőrnek, hogy módosítson a játékán, és ezzel együtt az eredményen, de az ETO nem akarta kiadni kezéből az irányítást. A 69. percben a Borbély-csapat közel járt a harmadik találathoz, ám menteni tudtak a vendégek. Diósgyőri lehetőségek nem igazán voltak, a változtatások ellenére sem, viszont a 74. percben hazai, jobb oldali szöglet után Szatmári combjáról a saját kapujába került a labda, öngól, 3–1. Az állás nem változott a lefújásig, teljesen megérdemelten nyert a Győr. A DVTK idei 10. bajnokiján a 4. vereségét könyvelhette el. Kisvárda után tehát újra kikapott a Diósgyőr, amely a lehetséges 30 pontból eddig csupán 8 egységet gyűjtött be, s talán még korai kimondani, de kiesőjelölt lett.
Labdarúgás: jegyzőkönyv
ETO FC Győr – Diósgyőri VTK 3–1 (2–1)
Győr, 3210 néző. V.: Erdős (Albert, Belicza).
ETO: Petrás – Tóth R., Csinger, Boldor, Stefulj – Bánáti, Vitális, Anton, Bumba, Schön – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.
DVTK: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás, Demeter – Keita, Vallejo – Sajbán, Jurek, Mucsányi – Acolatse. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
Csere: Gera helyett Szatmári a 46., Jurek helyett Croizet-Kollár a 46., Mucsányi helyett Bényei az 56., Sajbán helyett Saponjic az 58., Schön helyett Vingler a 68., Acolatse helyett Bokros a 79., Bánáti helyett Huszár a 82., Bumba helyett Njie a 90., Benbouali helyett Pyshchur a 90. percben.
Sárga lap: Tóth R. (59.), Huszár (89.), ill. Acolatse (64.), Vallejo (67.), Demeter (90.).
Gólszerző: Benbouali (29.), Bumba (43.), Szatmári (öngól, 74.), ill. Gera (13.).
