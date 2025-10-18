Hiába vezettek, pont ezúttal sem termett, a visszatérő öngólt vétett

A labdarúgó NB I., a fizz liga 10. fordulójában szombaton késő este ETO FC Győr – DVTK meccset rendeztek a kisalföldi város stadionjában. A csapatok két hét szünet után léptek ismét pályára, a válogatott két világbajnoki selejtezője miatt ugyanis az előző hét végén szünet volt a pontvadászatban. A piros-fehéreknél az akkori, Kisvárda elleni vesztes csapathoz képest Vladimir Radenkovic vezetőedző három helyen módosított az együttesen: nem került be Holdampf, Babos (sérülés), és Roguljic, bekerült viszont Keita, Jurek, és Mucsányi Márk is. Az összecsapás gyásszünettel indult, a nemrégiben elhunyt dr. Mezey Györgyre emlékezve. A vendégeknek fenntartott szektor természetesen nem volt üres, sokan érkeztek Győrbe, hogy buzdítsák Geráékat.

A piros-fehér mezes DVTK idegenben küzdött Fotó: Czinege Melinda

A Diósgyőrnél Acolatse ismét csatár lett, a középpályáról a Sajbán, Jurek, Mucsányi hármasnak volt elsősorban a feladata, hogy segítse a gyors légióst. A biztonságot a Keita, Vallejo duónak kellett adnia azzal, hogy védekező középpályásként kevés lehetőséget engednek a győrieknek, akik ezen a poszton eléggé erősek. Hazai fölénnyel, helyzettel indult a mérkőzés, majd a 8. percben Jurek lőtt középen, Petrásnak komolyan ,,ott kellett lennie". A 12. percben Acolatse lódult meg a saját térfeléről, lefutott mindenkit, a nagy vágta után bepasszolta a labdát a középre, a berobbanó Jurek elől azonban Anton mentett nagyot. Viszont kevéssel később Acolatse remekül ívelt középre, és Gera 6 méterről Petrás kapujának jobb oldalába csúsztatta a labdát, 0–1. Nagy mezőnyfölényben futballozott az ETO (78-22 százalék a javukra a labdabirtoklás terén), de a betömörülő borsodiakkal nem igazán tudtak mit kezdeni, így muszáj volt távolról próbálkozniuk. A 25. percben kijött a szorításból a DVTK, Acolatse 15 méterről a felső lecet találta telibe. A 29. percben Benbouali elé került a labda a Diósgyőr ötösének környékén, akinek a lövése után, Gerát érintve jutott a játékszer a miskolciak kapuja, 1–1. A továbbiakban is az volt a forgatókönyv, mint előtte, a Győr próbálkozott, a piros-fehérek vártak egyrészt a labdaszerzésre, és ezzel együtt a ,,megugrásra". A 43. percben Anton bal oldali szabadrúgását követően Bumba tette bele a lábát a labdába, Sentic csak beleérni tudott a játékszerbe, amely a jobb alsó sarokban kötött ki, 2–1. A zöld-fehérek tehát megfordították az állást egy pörgős első félidő során.