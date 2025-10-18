október 18., szombat

Lukács névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajnoki

1 órája

Hiába vezettek, pont ezúttal sem termett, a visszatérő öngólt vétett

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Idegenben játszottak a piros-fehérek. A DVTK nem szerzett pontot.

A labdarúgó NB I., a fizz liga 10. fordulójában szombaton késő este ETO FC Győr – DVTK meccset rendeztek a kisalföldi város stadionjában. A csapatok két hét szünet után léptek ismét pályára, a válogatott két világbajnoki selejtezője miatt ugyanis az előző hét végén szünet volt a pontvadászatban. A piros-fehéreknél az akkori, Kisvárda elleni vesztes csapathoz képest Vladimir Radenkovic vezetőedző három helyen módosított az együttesen: nem került be Holdampf, Babos (sérülés), és Roguljic, bekerült viszont Keita, Jurek, és Mucsányi Márk is. Az összecsapás gyásszünettel indult, a nemrégiben elhunyt dr. Mezey Györgyre emlékezve. A vendégeknek fenntartott szektor természetesen nem volt üres, sokan érkeztek Győrbe, hogy buzdítsák Geráékat.

DVTK
A piros-fehér mezes DVTK idegenben küzdött Fotó: Czinege Melinda

A Diósgyőrnél Acolatse ismét csatár lett, a középpályáról a Sajbán, Jurek, Mucsányi hármasnak volt elsősorban a feladata, hogy segítse a gyors légióst. A biztonságot a Keita, Vallejo duónak kellett adnia azzal, hogy védekező középpályásként kevés lehetőséget engednek a győrieknek, akik ezen a poszton eléggé erősek. Hazai fölénnyel, helyzettel indult a mérkőzés, majd a 8. percben Jurek lőtt középen, Petrásnak komolyan ,,ott kellett lennie". A 12. percben Acolatse lódult meg a saját térfeléről, lefutott mindenkit, a nagy vágta után bepasszolta a labdát a középre, a berobbanó Jurek elől azonban Anton mentett nagyot. Viszont kevéssel később Acolatse remekül ívelt középre, és Gera 6 méterről Petrás kapujának jobb oldalába csúsztatta a labdát, 0–1. Nagy mezőnyfölényben futballozott az ETO (78-22 százalék a javukra a labdabirtoklás terén), de a betömörülő borsodiakkal nem igazán tudtak mit kezdeni, így muszáj volt távolról próbálkozniuk. A 25. percben kijött a szorításból a DVTK, Acolatse 15 méterről a felső lecet találta telibe. A 29. percben Benbouali elé került a labda a Diósgyőr ötösének környékén, akinek a lövése után, Gerát érintve jutott a játékszer a miskolciak kapuja, 1–1. A továbbiakban is az volt a forgatókönyv, mint előtte, a Győr próbálkozott, a piros-fehérek vártak egyrészt a labdaszerzésre, és ezzel együtt a ,,megugrásra". A 43. percben Anton bal oldali szabadrúgását követően Bumba tette bele a lábát a labdába, Sentic csak beleérni tudott a játékszerbe, amely a jobb alsó sarokban kötött ki, 2–1. A zöld-fehérek tehát megfordították az állást egy pörgős első félidő során.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK: A folytatásban

A második félidőre cserélt Radenkovic, bejött Croizet-Kollár, valamint Szatmári is, aki még idén februárban sérült meg, az Újpest elleni összecsapáson. A védő a Debrecen ellen már benne volt a meccskeretben, és lehetőséget kapott 4 NB III-as márkőzésen is a DVTK tartalékban. Schön kínálta meg Senticet, a házigazda igyekezett továbbra is azt a focit nyújtani, mint az első 45 percben, növelni az előnyét. A miskolciak szakvezetője továbbra sem volt elégedett, így Bényei, és Saponjic is öltözni kezdett, majd be is álltak. Nagyjából fél órája volt arra a Diósgyőrnek, hogy módosítson a játékán, és ezzel együtt az eredményen, de az ETO nem akarta kiadni kezéből az irányítást. A 69. percben a Borbély-csapat közel járt a harmadik találathoz, ám menteni tudtak a vendégek. Diósgyőri lehetőségek nem igazán voltak, a változtatások ellenére sem, viszont a 74. percben hazai, jobb oldali szöglet után Szatmári combjáról a saját kapujába került a labda, öngól, 3–1. Az állás nem változott a lefújásig, teljesen megérdemelten nyert a Győr. A DVTK idei 10. bajnokiján a 4. vereségét könyvelhette el. Kisvárda után tehát újra kikapott a Diósgyőr, amely a lehetséges 30 pontból eddig csupán 8 egységet gyűjtött be, s talán még korai kimondani, de kiesőjelölt lett.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

ETO FC Győr – Diósgyőri VTK 3–1 (2–1)

Győr, 3210 néző. V.: Erdős (Albert, Belicza).

ETO: Petrás – Tóth R., Csinger, Boldor, Stefulj – Bánáti, Vitális, Anton, Bumba, Schön – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.

DVTK: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás, Demeter – Keita, Vallejo – Sajbán, Jurek, Mucsányi – Acolatse. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Csere: Gera helyett Szatmári a 46., Jurek helyett Croizet-Kollár a 46., Mucsányi helyett Bényei az 56., Sajbán helyett Saponjic az 58., Schön helyett Vingler a 68., Acolatse helyett Bokros a 79., Bánáti helyett Huszár a 82., Bumba helyett Njie a 90., Benbouali helyett Pyshchur a 90. percben.

Sárga lap: Tóth R. (59.), Huszár (89.), ill. Acolatse (64.), Vallejo (67.), Demeter (90.).

Gólszerző: Benbouali (29.), Bumba (43.), Szatmári (öngól, 74.), ill. Gera (13.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu