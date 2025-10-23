október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harmadik

12 órája

Csalódott DVTK szurkolók – nem borult a papírforma (Fotókkal)

Címkék#DVTK Hun-Therm#Euroliga#Lelik Réka#DVTK kosárlabda

A harmadik mérkőzésen sem sikerült győzni. Erőt demonstrált a Valencia a DVTK Arénában.

Csalódott DVTK szurkolók – nem borult a papírforma (Fotókkal)

A női kosárlabda Euroligában harmadik csoportmeccsét játszotta csütörtökön este hazai pályán a DVTK HunTherm csapata, ahol a Valencia Basket Club volt az ellenfél. A Diósgyőrnél bemutatkozott az amerikai légiós, Kathryn Westbeld, aki hat pontot dobott. Lelikék a szünetre huszonhárom pontos hátránnyal vonulhattak (24–47), amit a végére a miskolciaknak nem sikerült ledolgoznia, sőt... A DVTK HunTherm harmadik Euroliga csoportmérkőzését végül 35 pontos különbséggel veszítette el, így a kilátogató nézők csalódottan hagyták el a DVTK Arénát.

DVTK
Bejött a papírforma, a DVTK nem tudta meglepni a Valenciát.  Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK vereség

Női Euroliga C-csoport, 3. forduló
DVTK HunTherm – Valencia Basket Club (spanyol) 64–99 (5–21, 19–26, 21–29, 19–23)
Miskolc, DVTK Aréna, 2000 néző. V.: Ivanovic (szerb), Dahra (francia), Mutapcic (német).
DVTK HunTherm: Aho N. 2, Lelik 14/6, Grigalauskyte 13/3, Ginzo 9/3, Takács. Csere: Aho T., Miklós 1, Kányási 12/6, Smuda 7, Westbeld 6, Toman. Vezetőedző: Völgyi Péter.
Valencia BC: Buenavida 8/3, Romero 6, Carrera 7/3, Jagupova 13/6, Alexander 23/3. Csere: Araujo 5/3, Casas 1, Fam 4, Abdelkader 22/9, Lekovic 10/3, Saravia. Vezetőedző: Rubén Burgos.

A diósgyőriek a 4. fordulóban majd október 29-én, 18 órától a török Fenerbahce otthonában lépnek parkettre.

DVTK HunTherm – Valencia Basket Club kosárlabda mérkőzés

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu