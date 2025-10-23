Csalódott DVTK szurkolók – nem borult a papírforma (Fotókkal)

A női kosárlabda Euroligában harmadik csoportmeccsét játszotta csütörtökön este hazai pályán a DVTK HunTherm csapata, ahol a Valencia Basket Club volt az ellenfél. A Diósgyőrnél bemutatkozott az amerikai légiós, Kathryn Westbeld, aki hat pontot dobott. Lelikék a szünetre huszonhárom pontos hátránnyal vonulhattak (24–47), amit a végére a miskolciaknak nem sikerült ledolgoznia, sőt... A DVTK HunTherm harmadik Euroliga csoportmérkőzését végül 35 pontos különbséggel veszítette el, így a kilátogató nézők csalódottan hagyták el a DVTK Arénát.

Bejött a papírforma, a DVTK nem tudta meglepni a Valenciát. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

