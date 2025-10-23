12 órája
Csalódott DVTK szurkolók – nem borult a papírforma (Fotókkal)
A harmadik mérkőzésen sem sikerült győzni. Erőt demonstrált a Valencia a DVTK Arénában.
A női kosárlabda Euroligában harmadik csoportmeccsét játszotta csütörtökön este hazai pályán a DVTK HunTherm csapata, ahol a Valencia Basket Club volt az ellenfél. A Diósgyőrnél bemutatkozott az amerikai légiós, Kathryn Westbeld, aki hat pontot dobott. Lelikék a szünetre huszonhárom pontos hátránnyal vonulhattak (24–47), amit a végére a miskolciaknak nem sikerült ledolgoznia, sőt... A DVTK HunTherm harmadik Euroliga csoportmérkőzését végül 35 pontos különbséggel veszítette el, így a kilátogató nézők csalódottan hagyták el a DVTK Arénát.
DVTK vereség
Női Euroliga C-csoport, 3. forduló
DVTK HunTherm – Valencia Basket Club (spanyol) 64–99 (5–21, 19–26, 21–29, 19–23)
Miskolc, DVTK Aréna, 2000 néző. V.: Ivanovic (szerb), Dahra (francia), Mutapcic (német).
DVTK HunTherm: Aho N. 2, Lelik 14/6, Grigalauskyte 13/3, Ginzo 9/3, Takács. Csere: Aho T., Miklós 1, Kányási 12/6, Smuda 7, Westbeld 6, Toman. Vezetőedző: Völgyi Péter.
Valencia BC: Buenavida 8/3, Romero 6, Carrera 7/3, Jagupova 13/6, Alexander 23/3. Csere: Araujo 5/3, Casas 1, Fam 4, Abdelkader 22/9, Lekovic 10/3, Saravia. Vezetőedző: Rubén Burgos.
A diósgyőriek a 4. fordulóban majd október 29-én, 18 órától a török Fenerbahce otthonában lépnek parkettre.
DVTK HunTherm – Valencia Basket Club kosárlabda mérkőzésFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
