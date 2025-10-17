október 17., péntek

Randevú

Radenkovic megnevezte a győriek ,,eszét"

Címkék#Diósgyőri VTK#ETO FC Győr#megyei foci

Az ország nyugati felében játszik a piros-fehér alakulat. A DVTK szombaton késő este lép pályára.

Radenkovic megnevezte a győriek ,,eszét"

Fotó: DVTK

A labdarúgó Fizz Liga, a honi élvonal 10. fordulójában a Diósgyőri VTK szombaton, 20.30-tól az ETO FC Győr otthonában játszik. Két hét szünet után – a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős mérkőzései miatt – folytatódik a bajnokság. A DVTK legutóbb október első vasárnapján az élvonal egy újoncától, a Kisvárda Master Goodtól szenvedett 1–0-s vereséget, s ezzel véget ért a vasgyáriak öt meccses veretlenségi szériája. A piros-fehér gárda a tabella 10. helyéről várja a folytatást, eddig mindössze 8 pontot szerezve. A győriek a 6. helyen tanyáznak, 13 egységgel. A vasgyáriak az ETO FC Győr elleni idegenbeli statisztikája sem túl rózsás: a 42 mérkőzésen, 5 győzelem, 7 döntelen és 30 vereség a mérleg. A legnagyobb arányú piros-fehér győzelem a tavalyi 4–3-s siker, amit Vladimir Radenkovic vezetőedző irányítása alatt zsebeltek be. Az idei szezon egyetlen győzelmét Geráék idegenben öt fordulót megelőzően a Nyíregyháza ellen aratták. A borsodi legénységnek fontos a három pont megszerzése, hogy a tabella alsóházától elszakadjon, ami megnyugvást adhatna a szurkolóknak is. A diósgyőriek a válogatott szünet alatt ezúttal sem léptek pályára felkészülési találkozón. Az NB III. Észak-Keleti csoportjában szereplő DVTK tartalék F4R legutóbbi mérkőzésén az első csapat keretéből Szatmári és Bokros kezdőként lépett pályára. A klub szerdán tette közé, hogy Babos Bencét megműtötték – egy lábujján kialakult gyulladás miatt – nem tudta vállalni a szereplést a legutóbbi válogatott mérkőzéseken sem, a DVTK gólvágójára emiatt néhány hét kihagyás vár.

DVTK
A DVTK Győrben zsebelheti be a három pontot. Fotó: Czinege Melinda

DVTK: Édes teher

Vladimir Radenkovic a mérkőzést megelőzően így nyilatkozott: – A szünetben egyre többen tértek vissza a sérülésük után, Anderson Esiti és Marco Lund is a csapattal edzett, Szatmári Csaba pedig már több bajnokit is játszott a második csapatban. Egyre több játékos áll rendelkezésre, és most már nem csak a kezdőcsapat kijelölése, hanem a meccskeret összeállítása is feladatot jelent, de ez édes teher. Kisvárdán két fő problémát láttunk: mindenekelőtt alig lőttünk kapura, illetve a beadások minősége nem volt megfelelő. Miután kielemeztük a találkozót, a rendelkezésre álló időben ezeket a játékelemeket gyakoroltuk, majd az idő előrehaladtával fokozatosan az ETO elleni taktikára került a hangsúly. Szombati ellenfelünk jobb csapat, mint egy éve ilyenkor, a keretük is erősebb, és az európai kupaszereplés lökést adott nekik. A minél nagyobb arányú labdabirtoklásra törekednek, a Kisvárdával ellentétben nem fogják átadni a területet nekünk. Sorolhatnám a jó játékosaikat, de kulcskérdés lesz a csapatkapitány, Paul Anton kikapcsolása, mert ő a győri csapat esze. Mindkét csapat tanult az előző évi meccsből, és minden bizonnyal sokkal jobban kézben akarják tartani az eseményeket. Biztosan nagyon figyelni fognak a pontrúgásainkra, és a kontráinkra is, de mi is felkészültünk. Fontos lesz a taktika, de végső soron az eredményt a pályán döntik el a játékosok.
A DVTK közölte, hogy Babos Bence műtét miatt hetekre kidőlt, és Komlósi Ádám is csak külön edzett a héten. Anderson Esiti ugyanakkor elutazott a csapattal Győrbe. Eltiltott nincs. A piros-fehérek várható kezdőcsapata: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Esiti, Keita – Acolatse, Roguljic, Sajbán – Saponjic.

 

 

