Fölény

1 órája

Magyarország legjobb nyolc csapata között a DVTK

A 4. fordulóban már ők is játszottak. A legjobb nyolc között a DVTK.

Magyarország legjobb nyolc csapata között a DVTK

A Simple Női Kupa 4. fordulójában becsatlakozott a sorozatba a DVTK női labdarúgócsapata is. Bém Gábor együttese szombaton Egerben lépett pályára az Eger SE vendégeként, és magabiztos, 5–0-s győzelmet aratva jutott tovább a legjobb nyolc közé. A diósgyőri lányok végig uralták a mérkőzést, és már az első félidőben sikerült többgólos előnyt kiharcolniuk, amelyet a második játékrészben tovább növeltek. A DVTK ezzel a sikerrel bejutott a Simple Női Kupa negyeddöntőjébe, ahol a Dunaújváros vagy az Újpest lesz az ellenfele.

DVTK
A DVTK női labdarúgócsapata.  Fotó: Balla Miklós

Eger SE -DVTK 0-5 (0-2)

Eger, Vezette: Sovány L. (Jávorka, Nyeste)

Eger SE: Andor T. – Kota Sz. (Kóka B., 86.), Végh K. A., Pócs R., Bíró P. (Kóka J. É., 80.), Veres V., Végh D., Bagó D., Kovács N. D., Bukta N., Libertényi A. (Fazekas V., 74.).
Vezetőedző: Dr. Vitányi László
DVTK: Orgoványi D. – Nagy P., Katona F., Ezer A., Szolomájer L. (Képes K., 72.), Mikó E. (Böröczky L. É., 77.), Simon L., Havasi B., Leal C. C., Myhal A. (Rivera Lamborn J. C., 46.), Madarász L. (Balogh V. Dz., 77.).
Vezetőedző: Bém Gábor
G.: Nagy P. (17., 69.), Myhal A. (27.), Madarász L. (51.), Katona F. (88.).
Sárga lap: Szolomájer L. (58.), Mikó E. (63.), Leal C. C. (83.) illetve Végh (31.).

 

