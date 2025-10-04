Magyarország legjobb nyolc csapata között a DVTK

Eger SE -DVTK 0-5 (0-2)

Eger, Vezette: Sovány L. (Jávorka, Nyeste)

Eger SE: Andor T. – Kota Sz. (Kóka B., 86.), Végh K. A., Pócs R., Bíró P. (Kóka J. É., 80.), Veres V., Végh D., Bagó D., Kovács N. D., Bukta N., Libertényi A. (Fazekas V., 74.).

Vezetőedző: Dr. Vitányi László

DVTK: Orgoványi D. – Nagy P., Katona F., Ezer A., Szolomájer L. (Képes K., 72.), Mikó E. (Böröczky L. É., 77.), Simon L., Havasi B., Leal C. C., Myhal A. (Rivera Lamborn J. C., 46.), Madarász L. (Balogh V. Dz., 77.).

Vezetőedző: Bém Gábor

G.: Nagy P. (17., 69.), Myhal A. (27.), Madarász L. (51.), Katona F. (88.).

Sárga lap: Szolomájer L. (58.), Mikó E. (63.), Leal C. C. (83.) illetve Végh (31.).