Ezen tények alapján nem meglepő az újabb vereség – Ön szerint hosszabb távon eredményes lesz Radenkovic DVTK-ja?

A Fizz Liga 10. fordulójában Győrbe látogatott a DVTK labdarúgócsapata. Bár a vezetést a piros-fehérek szerezték meg, onnantól kezdve érvényesült a papírforma: az ETO fölényben futballozva, végig dominálva a mérkőzést végül 3–1-es győzelmet aratott. De nézzünk a számok mögé:

Megérdemelten nyert az ETO a DVTK ellen. Fotó: ETO FC

DVTK vezetés ETO fölény

Radenkovic csapatát és stílusát ismerve nem volt meglepő, hogy a DVTK átadta a területet a jobb erőt képviselő győrieknek – ez az adatokban is egyértelműen megmutatkozott. Az első félidőben 75 százalékban birtokolták a labdát a hazaiak, amihez az is hozzájárult, hogy a vezetést a DVTK korán szerezte meg, így a miskolci mester még kevesebb kockázatot vállalt, mint döntetlen állásnál. A mérkőzés végére sem változott sokat a kép: a Győr 68, a Diósgyőr pedig mindössze 32 százalékos labdabirtoklással zárt. Csakhogy a meccs nem itt dőlt el. A különbség igazán a kapura veszélyes helyzetekben volt szembetűnő: az ETO 23 kísérletével szemben a DVTK mindössze 4 alkalommal próbálkozott, és a kaput eltaláló lövések aránya (9–2) is egyértelművé tette, hogy a várható gólok (xG) sem a vendégek javára alakultak (2.28–0.30).

Kétszer annyi

A passzok mennyisége és minősége szintén beszédes: Borbély Balázs együttese több mint kétszer annyit passzolt (533–254), ráadásul sokkal pontosabban (86%–68%). Az ellenfél kapuja előtti érintésekben is óriási volt a különbség (52–11). Amiben a vasgyáriak tartani tudták a lépést, az a megnyert párharcok száma (49–45), és a vendégeknek egy híján ötvenszer kellett felszabadítaniuk, igaz ez sem az a statisztika ami feltétlen pozitív lehet.

Mindössze egy

A DVTK győri veresége tehát elfogadható, sőt talán előre megjósolható volt. A gondot azonban a mutatott játék jelenti: a kockázatmentes és kontrajátékra épített futball tíz forduló után a 10. helyre elég mindössze egyetlen győzelemmel (A 11. KBSC egyel kevesebb lejátszott mérkőzéssel áll). Ez pedig hosszabb távon semmiképpen sem nevezhető eredményes stratégiának – még akkor sem, ha időnként sikerül bravúrpontokat szerezni erősebb ellenfelekkel szemben, gondolunk itt a Ferencváros, a Puskás Akadémia és Debrecen elleni ikszekre.