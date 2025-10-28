A Vásárhely után a Szeged is ,,pipa" – jöhet a következő

Másodosztályú ellenfelet fogadott kedden este a Mol Magyar Kupa 4. fordulójában a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata. A vasgyáriak ellenfele az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttese volt a Diósgyőri stadionban. A házigazda az előző körben, szeptember 13-án Hódmezővásárhelyen nyert (3-1), míg az alföldiek Dorogon jutottak tovább (2-0). A piros-fehéreknél ezúttal Megyeri kapott lehetőséget a kapuban, és a dán védő, Lund is bevethető volt, újra, a szezonban először. A Tisza-partiaknál voltak ismerős arcok, akik fociztak korábban a borsodi vármegyeszékhelyen, így például Márkvárt vagy Suljic, illetve a vezetőedző, Aczél Zoltán, aki 2009 őszén volt a DVTK szakvezetője.

A DVTK kiverte a Szegedet a kupából Fotó: Vajda János

Az első lehetőségecske Holman előtt adódott a 4. percben, aki laposan a jobb alsó sarok mellé lőtt. A 8. percben Jurek esett el a szegedi tizenhatoson belül, majd az arcát fájlalva lent marad a földön. Megvizsgálta az esetet a VAR, nem kapott tizenegyest a házigazda. A 12. percben egy rövid időre bekapcsolt az automatikus öntözőrendszer a diósgyőri térfélen, majd folytatódott a meccs. A nem túl optimális időpont ellenére is mindent megtettek a diósgyőri drukkerek, hogy legyen hangulat az arénában, mígnem a 18. percben Esiti 20 méterről próbálkozott, nem volt pontos. Szélt váltott Jurek, és Acolatse, utóbbi beadása után előbbi nem tudta jól megfejelni a labdát. A 24. percben Márkvárt kínálta meg Megyerit, a Szeged bátran futballozott. A 33. percben is Márkvárt lőtt, a hazai kapusnak kellett vetődnie. Az első igazán nagy ziccerét értékesítette a DVTK: a 36. percben Esiti indította a jobb oldalon megiramodó Croizet-Kollárt, aki középre játszott, és a berobbanó Sajbán 4 méterről a vendég kapuba lőtt, 1–0. A 42. percben Szakostól Suljic elé pattant a játékszer, aki azonban fölé tüzelt, egyenlítési lehetőség volt, majd Croizet-Kollár előtt adódott sansz, de ez is kimaradt.

Az 50. és az 52. perc között gólt szerezhetett volna a házigazda, de előbb Jurek akciója végén védett Molnár-Farkas, majd Márkvárt húzta le Sajbánt, de a VAR vizsgálat után nem következett büntető a DVTK javára. A Diósgyőr szögletet rúghatott, amely révén Lund fejelte a labdát a jobb oldali kapufára. Gyakorlatilag ekkor eldőlhetett volna a mérkőzés kimenetele, azonban még nem lehetett ,,leírni" a Szegedet. A hazaiak szakvezetője, Vladimir Radenkovic ekkor már két cserén volt túl, Aczél Zoltán egyen. A 66. percben Croizet-Kollár tekerte a labdát, ami elment a szegedi kapu jobb oldala mellett. A 69. percben Croizet-Kollár ívelt a vendég 16-oson belülre, Acolatse kísérletét védte Molnár-Farkas, a kipattanó labdát viszont Sajbán közelről a hálóba fejelte, 2–0. A pályaválasztónak volt labdája a 3-0-hoz, de az NB II-es Szegednek is a szépítéshez. A piros-fehérek összességében megérdemelten bejutottak a legjobb 16 közé, a következő kör sorsolását csütörtökön este tartják.