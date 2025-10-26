október 26., vasárnap

59 perce

,,Olyan helyzetbe kerültünk, hogy nagy nyomás került a hátunkra"

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Így látták a szakvezetők a szombat esti meccset. A DVTK legyőzte a listavezetőt.

Labdarúgás. A labdarúgó fizz liga hét végi fordulójában, szombaton este a DVTK 2-1-es sikert aratott a Paks csapata felett, így megszerezte első győzelmét hazai pályán. A találkozót így értlékelték a vezetőedzők:

DVTK
A DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovic elégedett lehetett Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

DVTK: elégedettek lehetnek

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Azzal kezdeném, ami talán többet is jelent, hogy hogyan láttam a meccset: az elmúlt hetekben játszottunk jó és rossz meccseket, de a legnagyobb probléma abból adódott, hogy kevés pontot szereztünk, és nem tudtunk nyerni hazai pályán. Emiatt olyan helyzetbe kerültünk, hogy nagy nyomás került a hátunkra. Ebben a szituációban azt éreztük az elmúlt napokban, hogy a klubvezetés, és a klub összes dolgozója mögöttünk áll, a támogatásukról biztosítottak bennünket. Ez volt az alapja a meccsnek. Ma, a győzelem mellett nagyon fontos volt, hogy fegyelmezetten végrehajtottuk azt a taktikát, amit elterveztünk, hiszen egy nagyon erős csapattal találkoztunk. Amelyik nagyon direkt futballt játszik, amikor lehetőségük van rá, azonnal támadják az ellenfél kapuját. De mégis meg tudtuk ezt akadályozni. A támadásban egy pici nyugalom még mindig hiányzott, az utolsó passzoknál. Összességében azt gondolom, elégedettek lehetünk, gratulálok a játékosoknak a győzelemhez, de gratulálok az ellenfélnek is, méltó ellenfelek voltak.

Bognár György (Paks): – Az első félidőben döntő fölényben voltunk, volt számos lehetőségünk, és bizonyos volt, hogy ha ezekből nem tudunk előnyt szerezni, akkor várhatóan lehetnek hátul problémák. Nem éreztem a gólt a DVTK-ban nem volt átütőerő a játékukban, de gratulálok nekik, mert megnyerték a meccset. Sajnos, ma elől nem működtek a dolgok, hiába volt két belső csatárunk. Nem dől össze a világ, ha csak minden tizenegyedik meccsen kapunk ki, bele is egyeznénk. Jó pozícióban vagyunk, nem kell lógatni az orrunkat.

 

