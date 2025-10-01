Ide igazolt a DVTK egykori hátvédje

Bozhidar Chorbadzhiyski szerződése a nyáron járt le a DVTK-nál, amit a felek pedig nem hosszabbítottak, így a védő szabadon igazolható vált. Ennek ellenére mostanáig nem talált csapatot, végül a Botev Vracánál kötött ki. A 11-szeres válogatott védő hazájában korábban a CSZKA Szófia játékosa volt, a DVTK-n kívül a FCSB-nél, a Stal Mielecnél és a Widzew Lódznál légióskodott. Az NB I-ben 36 mérkőzésen egyszer volt eredményes, a Debrecen ellen. Chorbadzhiyski az ötös számú mezt kapta a Botev Vracánál, amely hatodik helyen áll az élvonalban.

A DVTK egykori védője hazatért hazájába. Fotó: dvtk.eu

A DVTK egykori hátvédjének, Chorbadzhiyski-nek a gólja a Loki ellen