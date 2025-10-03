Ha ezen az akadályon túljutnak, a Diósgyőrre az Újpest várhat

A DVTK női labdarúgócsapata a hétvégén bekapcsolódik a Simple Női Kupa idei küzdelmeibe. A 4. fordulóban a piros-fehérek a másodosztályban szereplő Eger SE vendégeként lépnek pályára, akik a Kazincbarcika ellen jutottak tovább a 3. fordulóban. A mérkőzést szombaton 18 órától rendezik az egri Felsővárosi Sporttelepen, és az MLSZ hivatalos YouTube-csatornája élőben közvetíti. A párharc győztese a következő fordulóban a Dunaújváros FC – Újpest FC találkozó továbbjutójával mérkőzik majd a legjobb nyolc között.

A DVTK női labdarúgócsapata Egerben kezdi meg a Magyar Kupa küzdelmeit. Fotó: Balla Miklós

Eger - DVTK a Simple Női Kupában

Vezetőedzői nyilatkozat

Bém Gábor: „A héten kipróbáltunk olyan taktikai elemeket, amelyeket nemcsak a szombati kupamérkőzésen, hanem a bajnoki találkozókon is szeretnénk használni. Egy nehéz, fizikailag megterhelő sorozaton vagyunk túl, de remélem, ez a kupameccsen nem fog látszani. Elvárom a lányoktól, hogy profi mentalitással és szemlélettel lépjenek pályára, és tegyenek meg mindent a továbbjutásért. Fontos lesz, hogy az adódó helyzeteinket gólra váltsuk. Bízom benne, hogy ez a kupatalálkozó tovább segíti a játékosok fejlődését. A célunk egyértelmű: szombaton este a továbbjutás.”