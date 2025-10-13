Az ötödik helyről folytatja a Diósgyőr volt edzője

Labdarúgás. A válogatott szünet miatt az európai országokban szünet volt az előző hét vége az elsőosztályú labdarúgó-bajnokságokban. Így Azerbajdzsánban is, ahol munkálkodik a DVTK előző szakvezetője, a litván Valdas Dambrauskas.

Dambrauskas eddig jól dolgozik Fotó: FK Sabah

Dambrauskas: nemzetköziek is

A szakember diósgyőri távozását (ahol 12 NB I-es meccsen vezette a miskolciakat, ezeken a mérlege: 3 győzelem, 4 döntetlen, 5 vereség) követően az azeri élvonalban, a Premyer Ligában lévő FK Sabah Baku csapatánál kapott állást, ahová 2028. június 30-ig írt alá. Dambrauskas a Sabahhal legutóbb október 5-én 2-0-ra győzött a Karvan vendégeként, és így 6 találkozóból szerzett 11 pontjával az 5. helyen áll a táblázaton. A Sabah egyébként a nemzetközi kupasorozatban is érdekelt volt a nyáron: az Európa Liga selejtezőben, az 1. fordulóban a szlovén Celjével szemben maradtak alul (összesítésben: 5-6), így átkerültek a Konferencia Ligába. Itt, a második selejtezős körben ,,szálltak be" és a moldovai Petrocub Hîncești-nél jobbak voltak (2-0, 4-1). A 3. forduló a végállomást jelentette számukra, mivel a bolgár Levszki Szófia 1-0-ra, és 2-0-ra is legyőzte őket.

A Sabah stadionja, a Bank Respublika Arena 9000 fős, a nemzetközi meccseken hétezren szurkoltak az együttesnek, a bajnokikon 800-1200-an vannak a lelátókon. Dambrauskasék vasárnap (október 19.) a negyedik helyezett Zirát látják vendégül.

