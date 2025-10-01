A vármegyei csapat klubigazgatója: beadnák a licenszkérelmet az NB II-re, és vállalnák is az osztályozót

Labdarúgás. A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában 9 mérkőzésen vannak túl a csapatok: az élen a Tiszafüred áll (22 pont), második a Kisvárda MG tartalék (22 pont), harmadik a Bacsó Beton-Cigánd SE (21 pont). Előbbi kettőnek már van egy-egy veresége, míg a bodrogköziek hat találkozót megnyertek, és hármon döntetlenre végeztek – vagyis még veretlenek. A CISE múlt vasárnap Sényőn lépett pályára, és 3-0-ra győzött.

Eddig nagyon jó eredményeket ért el a Cigánd SE csapata Fotó: CISE

Cigánd: Hat fiatal

A cigándiak a tavalyi évadban a 7. helyen végeztek, a jelenlegi teljesítmény alapján viszont könnyen elképzelhető, hogy idén vélhetően előrébb fognak zárni. A szakemberük személye a nyáron nem változott, Kocsis János az előző pontvadászat felénél érkezett a klubhoz, a téli felkészülést ő ,,csinálta" végig a csapattal, és a mostani nyári munkát is.

– Szerettünk volna olyan keretet összerakni, hogy a minőség meg legyen, többen távoztak tőlünk, miként érkeztek is, igyekeztünk a megfelelő helyre megfelelő játékosokat igazolni, a minél sikeresebb szereplés érdekében – kezdte Csáki Tamás klubigazgató. – Ezen túlmenően az is cél volt, hogy a saját utánpótlás játékosainknak teret, minél több játéklehetőséget biztosítsunk. Hat fiatal csatlakozott be az elején a felnőtt keret munkájába, ők a taktikai, és a szakmai szempontok alapján kapják meg a játékperceket az edzőtől. Kettő 2007-es, és négy 2008-as születésű srácunk van, így tehát teljes mértékben meg tudtunk felelni annak a szabálynak, követelménynek, hogy egy 2007-es születésű, vagy fiatalabb játékos folyamatosan a pályán legyen.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az anyagi háttér is

Arra a kérdésre, hogy miben látja a jó szereplés zálogát, Csáki Tamás az alábbiakat felelte:

– Elsősorban abban a kohézióban, ami kialakult a játékosok között – hangsúlyozta. – Meg van az a bizonyos egészséges versenyhelyzet, és természetesen meg kell említeni azt a következetes szakmai munkát is, ami a csapatnál folyik. Az egyik legfontosabb tényező még maga a siker, hiszen a győzelmek mindig előrébb visznek egy csapatot, a hangulatra egyértelműen pozitívan hatnak. A nyugodt munka alapja a megfelelő anyagi háttér is, ami nélkül nem tudna úgy működni a klub, a csapat, ahogyan most. Ezúton is szeretnénk megköszönni névadó szponzorunk, a Bacsó Beton, illetve a Weinberg, a Ciks Kft., valamint a Girdán Fa támogatását, amelyek az alappillérek, továbbá Cigánd Város Önkormányzatának, Oláh Krisztián polgármester úrnak azt, hogy teljes mellszélességgel mellettünk állnak.