A vármegyei csapat klubigazgatója: beadnák a licenszkérelmet az NB II-re, és vállalnák is az osztályozót
Remekül kezdték az évadot. A Cigánd SE előkelő helyen áll a bajnokságban.
Fotó: Cigánd SE
Labdarúgás. A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában 9 mérkőzésen vannak túl a csapatok: az élen a Tiszafüred áll (22 pont), második a Kisvárda MG tartalék (22 pont), harmadik a Bacsó Beton-Cigánd SE (21 pont). Előbbi kettőnek már van egy-egy veresége, míg a bodrogköziek hat találkozót megnyertek, és hármon döntetlenre végeztek – vagyis még veretlenek. A CISE múlt vasárnap Sényőn lépett pályára, és 3-0-ra győzött.
Cigánd: Hat fiatal
A cigándiak a tavalyi évadban a 7. helyen végeztek, a jelenlegi teljesítmény alapján viszont könnyen elképzelhető, hogy idén vélhetően előrébb fognak zárni. A szakemberük személye a nyáron nem változott, Kocsis János az előző pontvadászat felénél érkezett a klubhoz, a téli felkészülést ő ,,csinálta" végig a csapattal, és a mostani nyári munkát is.
– Szerettünk volna olyan keretet összerakni, hogy a minőség meg legyen, többen távoztak tőlünk, miként érkeztek is, igyekeztünk a megfelelő helyre megfelelő játékosokat igazolni, a minél sikeresebb szereplés érdekében – kezdte Csáki Tamás klubigazgató. – Ezen túlmenően az is cél volt, hogy a saját utánpótlás játékosainknak teret, minél több játéklehetőséget biztosítsunk. Hat fiatal csatlakozott be az elején a felnőtt keret munkájába, ők a taktikai, és a szakmai szempontok alapján kapják meg a játékperceket az edzőtől. Kettő 2007-es, és négy 2008-as születésű srácunk van, így tehát teljes mértékben meg tudtunk felelni annak a szabálynak, követelménynek, hogy egy 2007-es születésű, vagy fiatalabb játékos folyamatosan a pályán legyen.
Az anyagi háttér is
Arra a kérdésre, hogy miben látja a jó szereplés zálogát, Csáki Tamás az alábbiakat felelte:
– Elsősorban abban a kohézióban, ami kialakult a játékosok között – hangsúlyozta. – Meg van az a bizonyos egészséges versenyhelyzet, és természetesen meg kell említeni azt a következetes szakmai munkát is, ami a csapatnál folyik. Az egyik legfontosabb tényező még maga a siker, hiszen a győzelmek mindig előrébb visznek egy csapatot, a hangulatra egyértelműen pozitívan hatnak. A nyugodt munka alapja a megfelelő anyagi háttér is, ami nélkül nem tudna úgy működni a klub, a csapat, ahogyan most. Ezúton is szeretnénk megköszönni névadó szponzorunk, a Bacsó Beton, illetve a Weinberg, a Ciks Kft., valamint a Girdán Fa támogatását, amelyek az alappillérek, továbbá Cigánd Város Önkormányzatának, Oláh Krisztián polgármester úrnak azt, hogy teljes mellszélességgel mellettünk állnak.
A Debreceni EAC
Két fontos témakört még felvetettünk a cigándiak klubigazgatójának: az egyik a riválisok ,,személye", a másik, hogy mi lenne akkor, ha netán a bajnokság végén az élen találnák magukat.
– Úgy gondolom, gondoljuk, hogy a legnagyobb riválisunk a Debreceni EAC – válaszolta Csáki Tamás. – Évek óta együtt van a csapatuk, nagyon jól összeértek, bennük van a bajnokság megnyerése is. Velük, az elmúlt időszakban, pár hónap alatt négyszer is játszottunk: a tavalyi bajnokság utolsó szakaszában, aztán a felkészülés során, majd augusztusban a Magyar Kupában, amikor is náluk hosszabbításban maradtunk alul, illetve a mostani pontvadászatban, nálunk, az eredmény döntetlen lett. Azt is tudtuk, hogy a Kisvárda tartalék is jól fog szerepelni, ők lehetne a ,,mérleg nyelve". Vasárnap rangadót vívunk, érkezik a listavezető Tiszafüred. Ők is egy masszív, kiegyensúlyozott együttes, majd meglátjuk, hogy mire megyünk egymással. Természetesen szeretnénk itthon tartani a pontokat, megőrizni a veretlenségünket. A másik kérdésre az a válaszom, hogy a lehető legjobb helyezést szeretnénk elérni. Amennyiben annak az lesz a következménye, hogy a jövő év elején ,,úgy" fogunk állni, akkor tavasszal be fogjuk adni az NB II-es licenckérelmet, és ha május végén, a bajnokság befejezésekor mi lennénk a tabella élén, akkor természetesen vállalnánk az osztályozót. De mindez még a jövő zenéje, nem minden áron akarunk másodosztályt, ahol egyébként már voltunk a 2016/2017-es évadban, nem dőlnénk a kardunkba, ha nem sikerülne.
Statisztika
Veretlen NB-s klubok Magyarországon, jelenleg:
- NB I, NB II, NB III: Paksi FC, Gyirmót FC, Cigánd SE, Monor, Dunaújváros.
- NB II: –
- NB III: Gyirmót FC, Cigánd SE, Monor, Dunaújváros.
- NB III, Észak-keleti csoport: Cigánd SE.