Győzelmével listavezető a borsodi csapat

Debreceni VSC tartalék – DVTK tartalék F4R 2–1 (1–1)

Debrecen, 100 néző. V.: Molnár (Törtei, Derda).

DVSC tartalék: Erdélyi – Asztalos, Rácz, Batai (Takács, 87.), Patai, Egri (Kohut, 71.), Doktor (Bökönyi, 60.), Hornyák, Farkas (Vazquez, 60.), Perpák, Sánta. Vezetőedző: Máté Péter.

DVTK tartalék: Megyeri – Kiss B., Vass, Sáreczki (Németh, 62.), Krone, Szabó B., Stavnichuk (Kovács, 71.), Purzsa (Macsó, 46.), Varga (Diwumba, 87.), Szlifka, Balogh (Kiss L., 46.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

G.: Batai (45., 84.) ill. Rácz (14. – öngól).

Máté Péter: – később

Vitelki Zoltán: – Az első játékrészben ha pontosabbak vagyunk a kontrajátékunk során, akkor több lehetőségünk adódott volna. Egy szép támadás után azonban így is megszereztük a vezetést. Ezután azonban minőségben visszaestünk, ezzel egyidőben pedig a hazaiak feljavultak. Ők dominálták a meccset, többet birtokolták a labdát. Ugyanakkor ha a kapu előtt jobban koncentrálunk, akkor reális esélyünk lett volna a pontszerzésre.

Nyíregyháza Spartacus FC tartalék – Bacsó Beton-Cigánd 0–1 (0–1)

Nyíregyháza, 150 néző. V.: Hajdú (Zahorecz, Jávorka).

Nyíregyháza tartalék: Harman – Alaxai, Pók (Törő, 76.), Nagy K. (Melich, 68.), Gilbert, Aranyos, Korrea, Kalán (Oláh, 46.), Dankó (Korodi, 46.), Tóth M. (Bertók, 46.), Törő. Vezetőedző: Papp Ákos.

Cigánd: Niczuly – Mrva, Horváth Z., Biró (Nikic, 82.), Misák (Cseh, 89.), Király, Girdán (Babics, 72.), Syrota, Juhász, Vass, Králik. Vezetőedző: Kocsis János.

G.: Misák (22.).

Papp Ákos: – Az első félidő közepén sajnos hátrányba kerültünk, majd ezt követően az egész mérkőzésen fölényben játszottunk, és bár kevésszer tudtunk bejutni az ellenfél védővonala mögé, de így is volt lehetőségünk az egyenlítésre. Egy pontot megérdemelt volna a csapat.

Kocsis János: – később

Ózd-Sajóvölgye – Debreceni EAC 0–1 (0–0)

Ózd, 500 néző. V.: Horváth (Balogh, Pálfi).

Ózd: Pápai – Arday, Takács (Szlifka, 46.), Stefán, Pataki (Fercsák, 44.), Bochkor, Komári (Szemere, 66.), Pócsik, Korbély, Hadnagy, Zimányi (Magyar, 83.). Vezetőedző: Elek Ákos.

DEAC: Ratku – Herczku, Papp G. (Lakatos, 72.), Tóth D., Kelemen (Bora, 80.), Vincze, Soltész, Jankelic, Lénárt, Fekete (Lénárt, 61.), Török (Sándor T., 61.). Vezetőedző: Urbin Péter.

G.: Lénárt (93.).

Elek Ákos: – Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, az ellenfélnek az első 10-12 percben több nagy lehetősége is volt. Ez után viszont rendeztük a sorainkat és az első félidő hátralévő része, illetve a második játékrész eleje már a mi szempontunkból is egészen jól nézett ki. Viszont láttam a héten gyakorolt dolgokat. Számítottunk arra, hogy a DEAC masszívan védekezik. Játékban úgy gondolom, hogy abszolút nem nőttek fölénk. Arra készültünk, hogy ki nem kényszerített szögleteket, illetve bedobásokat ne csináljunk nekik, sajnos ezt a mérkőzés végén egyáltalán nem sikerült megvalósítanunk, az egyik ilyenből pedig sajnos úgy hozta a sors, hogy most a vendégek örülhettek a hosszabbításban.

Urbin Péter: – Nagyon feszült mérkőzés volt a mi részünkről, az első félidő a miénk volt, bár tizenegyeshez jutott az ellenfél, amit kapusunk kivédett, az nagyon kellett azért. Több helyzetünk volt, mint a második félidőben. A második félidőben inkább bedobások és szögletek után volt sanszunk gólt szerezni. Ezek olyan nagy számban jöttek, hogy végig bíztunk benne, hogy az egyik utat talál a kapuba, habár az utolsó percben, de megérdemelt győzelmet arattunk.

Tarpa SC – Putnok FC 2–0 (2–0)

Tarpa, 200 néző. V.: Nagy A. (László I., Vrbovszki).

Tarpa: Talián – Pryhoda, Herman (Makshaiev, 82.), Kolesnyk (Shved, 65.), Bodan, Kamyshanov, Mykhalchuk (Kuchynskyi, 55.), Doloh (Stratan, 82.), Lovvinchuk, Makszimenkó, Gál. Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev.

Putnok: Németh – Nagy R., Mihály, Talpalló, Selmeci (Menyhárt, 73.), Kocsis, Váradi (Kercsó, 73.), Tagai, Jova, Juhos, Angyal (Filkóházi, 46.). Vezetőedző: Szala Ákos.

G.: Pryhoda (8. – 11-esből), Makszimenkó (20.).

Vjaceszlav Jeremejev: – később

Szala Ákos: – Az ellenfél stílusa a mai napon nekik kedvezett, mi pedig ebben nem voltunk elég jók. Tanulunk ebből is. Mindkét csapat kevés helyzetet alakított ki, de mi két teljesen elkerülhető szituációból tizenegyest ajándékoztunk az ellenfélnek. Több mint egy hónapja nehézséget jelent, hogy 2-3 meghatározó játékosunk nem bevethető, és ez a csapat minőségén is meglátszik. Ugyanakkor nagyon várom a jövő heti mérkőzést, mert a jelek szerint mindenki visszatérhet, és végre megmutathatjuk, milyen erő rejlik bennünk.

További eredmények:

Tiszafüredi VSE – Sényő FC-ZMB Building 2–3 (2–1)

Füzesabony SC – Gödöllői SK 0–0

Eger SE – FC Hatvan 2–1 (0–1)