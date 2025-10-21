október 21., kedd

Esélye sem volt

1 órája

Red Bull sem segíthetett volna a kapusnak – fantasztikus szabadrúgásgól az ivánkai 10-estől – videó

Címkék#Borsodivánka SE#megyei foci#megyei II

Az első győzelem és egy szépségdíjas gól. Harsányban nyert a Borsodivánka.

Red Bull sem segíthetett volna a kapusnak – fantasztikus szabadrúgásgól az ivánkai 10-estől – videó

A Vármegyei II. osztály Közép csoportjában kilenc forduló után ünnepelhetett először felszabadultan a Borsodivánka: Harsányban egy hétgólos thrillerben aratták első győzelmüket. A vendégek négygólos előnyre is szert tettek, ám a hajrában így is akadt izgulnivalójuk. A mérkőzés legszebb pillanatát a 10-es mezben játszó Waldhauser Krisztián szolgáltatta, aki káprázatos szabadrúgásból vette be a kaput, a találatot ráadásul lencsevégre is kapták. A találkozó végül 4-3-mas ivánkai sikerrel zárult.

Borsodivánka
A Borsodivánka 9 forduló után szerezte meg első győzelmét. Fotó: Borsodivánka SE

Íme Waldhauser Krisztián szépségdíjas szabadrúgásgólja:

