Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Észak csoport, 9. forduló

Boldva – Hernádnémeti 11–0 (4–0)

Boldva, 100 néző. V.: Kalló Zs. (Petróczi, Szabó-Abuczki).

Boldva: Gyuró – Hudi, Hankó L., Roha, Halász (Budai I.), Lázi Gy., Hankó I. (Váradi), Rácz, Hankó R., Harmati (Hevele), Erdélyi. Edző: Váradi Béla. Hernádnémeti: Magyar M. – Kapi, Smidt, Lipták, Balogh F., Koppány (Kertész G.), Hajdú Balázs, Nagy L. (Barcsa), Hajdú Bálint, Balog Zs., Michalek. Elnök: Kertész István. G.: Hankó L. (4), Hankó I. (2), Budai I. (2 – egyet 11-esből), Roha, Halász, Erdélyi. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Váradi Béla: – Mit is lehet egy ilyen mérkőzés után mondani? A helyzeteink egy részét berúgtuk. Most elégedett vagyok a fiúkkal, de el kell mondanom, minden mérkőzésen legalább 20 helyzete van a csapatnak. Ez nem kevés, amit eddig nagyon nem tudtuk kihasználni. Köszönöm a csapatnak ezt a szép győzelmet. Jó játékvezetői hármas. A továbbiakban sok sikert a vendégeknek. Hajrá Boldva!

Kertész Gábor: – Nem csalás, nem ámítás kikaptunk. Nincs más hátra gratulálok magunknak, hogy megúsztuk tizeneggyel... A jövő hetünk érdekes lesz!

Lak – Szikszó 4–4 (3–1)

Lak, 100 néző. V.: Porcs T. (Galambosi, Porcs P.)

Lak: Siroki – Ganyi M., Mogyoró, Beri Zs., Ganyi Á., Lázi E., Kiss E., Lakatos, Szendrei, Beri E. (Lázi M.), Horváth. Edző: Ganyi Gábor. Szikszó: Kristóf – Ruszó, Nánási, Rontó, Lipták (Vaszil), Horváth K., Csáki (Varga Zs.), Bodnár, Bancsók, Marincsák (Magyar), Horváth L. (Keresztesi). Edző: Korály Gábor. G.: Ganyi M., Lázi E., Kiss E., Beri E., ill. Horváth K. (2), Rontó, Bancsók. Kiállítva: Beri Zs. (77.). Jók: senki, ill. Ruszó, Bancsók.

Ganyi Gábor: – Az első félidőben szép gólokat szereztünk, a másodikban bennmaradtunk az öltözőben. Egy biztos győzelmet szalasztottunk el. A továbbiakban sok sikert Szikszó csapatának.

Korály Gábor: – A mai napon rossz felfogásban játszottunk, egy nehéz pályán egy kemény csapat ellen. 20 percet fociztunk, amikor figyeltünk az edzőre is. Ha ezt játsszuk, akkor nem kellene rohanni. További sok sikert Lak csapatának.

Hódoscsépány – Zubogy 3–1 (1–0)

Hódoscsépány, 200 néző. V.: Bodnár (Váradi, Turi).

Hódoscsépány: Király – Siket (Bódi), Száva, Horváth F., Kovács Sz., Győri, Kovács A., Kozma, Sápi, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Elnök: Hegedüs István. Zubogy: Majoros – Bányai, Mida, Kovács G., Szabó Zs., Juhász, Benke (Skover), Deli, Köteles (Horváth K.), Szendrei, Fülöp. Elnök: Fehér Tibor. G.: Győri, Sápi, Jakab Ádám, ill. Szabó Zs. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Hegedüs István: – Jó játékvezetés mellett értékes 3 pontot szereztünk.

Fehér Tibor: – A játékkal nem volt gond, de a helyzetek ma kimaradtak. Gratulálok a hazaiaknak.

Onga – Sajóvámos 0–2 (0–1)

Onga, 150 néző. V.: Sánta (Kapitány, Fogarasi Janka).

Onga: Stump – Szabó Z., Száva L., Hegedüs, Nagy D., Tóth B., Ruszó (Száva R.), Fángli, Tóth M., Juhász, Soltész. Edző: Tóth Richárd. Sajóvámos: Molnár M. – Tóth I., Fejes, Kriston, Mohácsi, Márton M. (Buri), Gnándt (Balogh T.), Pecso, Makó, Váradi, Bartkó (Bártfai). Edző: Simon Imre. G.: Márton M. (11-esből), Fejes. Kiállítva: Tóth M (86.). Jók: Juhász, Száva, Szabó, ill. az egész csapat.

Tóth Richárd: – Mentünk becsülettel ,,csak" a gól hiányzott ma a játékunkból. További sok sikert a vendégeknek.

Simon Imre: – Kulturáltan és jól játszó hazaiak ellen megdolgoztunk a 3 pontért, amihez gratulálok a csapatnak. A továbbiakban sok sikert a hazaiaknak.

Nagybarca – Rudabánya 0–3 (0–0)

Nagybarca, 50 néző. V.: Nagy S. (Horváth R., Sohajda).

Nagybarca: Bendik – Bari L., Váradi A., Berecz T., Glonczi, Zsámbok, Lázi N., Váradi R., Berecz K., Váradi M., Rácz. Edző: Berecz Tibor. Rudabánya: Stefán O. Zs. – Kovács I., Ádám B. (Beri J.), Kálló, Kiss G. (Lakatos), Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Szántó, Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. G.: Dániel Sz. (3). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Huszár Attila, elnök: – Sajnos addig, ameddig nem lesz megfelelő kapusunk, addig nem is lesz más eredmény.

Vincze Sándor: – Szoros első félidő után a másodikban jó helyzetkihasználással magabiztos győzelmet arattunk. Gratulálok Dániel Szebasztiánnak a mesterhármashoz! Sok sikert a továbbiakban a Barcának.

Szendrő – Bőcs 3–3 (2–3)

Szendrő, zárt kapuk mögött. V.: Gyüre (Balázsi, Juhász).

Szendrő: Majoros – Kalocsai, Dányi Sz. (Ádám V.), Ádám A., Beri L,, Ádám I., Beri Zs., Beri A., Ruszó, Szabó M., Jancsurák. Elnök: Bári Ernő. Bőcs: Horváth A. – Szabó D., Tóth T., Irhás I., Hajdu, Balázs L., Kerekes, Matesz, Irhás E. (Nyircsák), Hankó, Pataki. Edző: Zsiga Gyula. G.: Ádám A. (2), Ádám I., ill. Tóth, Irhás E., Hankó. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bári Ernő: – Kis szerencsével nyerhettünk volna, de igazságos a döntetlen született.

Zsiga Gyula: – Igazságos döntetlen a helyzetek alapján.

Sajószentpéter – RSE II. Encs 0–6 (0–1)

Sajószentpéter, 20 néző. V.: Ivancsó (Oscsenda, Sinkovicz).

Sajószentpéter: Konkoly J. – Bálint Cs. (Konkoly A.) Kresák, Nagy K. (Mata), Ruszó, Schveitzer, Bagonyi, Halász (Balkányi), Taskó, Orosz, Ander. Elnök: Pasiczki Csaba. RSE II. Encs: Balogh D. (Orosz) – Török, Tóth B. (Molnár L). Horváth G., Kucsma, Szaniszló (Szücs), Mika, Klima (Aranyosi), Rontó, Petrényi, Havas. Edző. Havas János. G.: Rontó R. (3), Mika, Petrényi, Molnár L. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Pasiczki Csaba: – Se hit, se akarat. Így eredmény sem lesz. Megérdemelt vendég siker.

Havas János: – Nem igazán volt játékra alkalmas a pálya, de a lényeg, hogy nyertünk.

