,,Sajnos ma nem jött ki a lépés"

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport, 10. fordulójában pénteken kora délután egy találkozót rendeztek. A Bogács a mezőkövesdi ,,albérletében" szenvedett vereséget. A forduló szombaton a Hejőpapi – Nyékládháza mérkőzéssel folytatódik, négy találkozóra pedig vasárnap kerül sor. A Cserépfalu – Tiszakeszi találkozót március 7-ére halasztották.

A Bogács mindössze egyszer talált be. Fotó: illusztráció

A Bogács emberhátrányban játszott egy félidőt