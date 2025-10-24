október 24., péntek

Második vonal

1 órája

,,Sajnos ma nem jött ki a lépés"

Címkék#SunPro Napenergia Ónod SE#megyei foci#Bogács

Pénteken léptek pályára. A Bogács két góllal maradt alul.

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport, 10. fordulójában pénteken kora délután egy találkozót rendeztek. A Bogács a mezőkövesdi ,,albérletében" szenvedett vereséget. A forduló szombaton a Hejőpapi – Nyékládháza mérkőzéssel folytatódik, négy találkozóra pedig vasárnap kerül sor. A Cserépfalu – Tiszakeszi találkozót március 7-ére halasztották.

Bogács
A Bogács mindössze egyszer talált be. Fotó: illusztráció

A Bogács emberhátrányban játszott egy félidőt

Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 10. forduló:

Bogács Gyógyfürdő - SunPro Napenergia-Ónod 1–3 (1–3)
Mezőkövesd, Tűzoltó Sporttelep, 60 néző. V.: Kujbus (Fotiu, Molnár M.)
Bogács: Szabó L. – Domján (Szitai), Czeglédi, Pap M., Kalmár (Kiss A.), Salavári (Jordán), Stefanecz, Varga P., Pozsomai, Nagy M. (Nagy L.), Csörgő. Edző: Czeglédi Márk.
Ónod: Baranyi – Fekete, Zouaoui, Galuska, Dolyák, Papp, Urszin, Merucza (Szajkó), Mirki, Orosz, Korbély. Elnök: Horváth Norbert.
G.: Pozsomai (11-es), ill. Dolyák (2), Korbély.  Kiállítva: Pozsomai (44.). Jók: Stefanecz, Csörgő, Jordán,  ill. Dolyák, Zouaoui, Urszin, Borbély.
Czeglédi Márk: – Köszönjük az Ónodnak, hogy belementek az időpont módosításba. Sajnos ma nem jött ki a lépés, így csak gratulálni tudok a vendégeknek.
Horváth Norbert: – Sikerült egy félidőnyi jó játékkal megszerezni a 3 pontot. A továbbiakban sok sikert Bogácsnak.  

 

 

