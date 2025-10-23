október 23., csütörtök

Megy a meló

2 órája

,,Közösen főzünk és egy jó hangulatú bulival erősítjük tovább a csapategységet"

Jól teljesítenek a bajnokságban. Tavasszal térhet vissza otthonába a Bogács csapata.

A labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoportjának 9. fordulója után a Bogács Gyógyfürdő SE meggyőző teljesítménnyel a tabella második helyén áll, közvetlenül az eddig hibátlan Sajószöged mögött. A játékkal tehát minden rendben, de közben a háttérben is zajlik egy legalább ilyen fontos mérkőzés: a bogácsi sportélet legnagyobb fejlesztése.

Bogács
Bogácson javában folyik a pálya felíjítása. Fotó: Bogács SE

A Bogács is albérletben

Ha valaki meghallja a „Bogács” szót, aligha a focicsapat jut eszébe elsőként. Sokkal inkább a fürdő, a nyaralás, vagy a híres és olykor-olykor kisebb memóriazavarral végződő bogácsi pincesor kalandjai. Pedig a hétvégi focimeccsek is szép számú közönséget vonzanak a faluban. Most azonban a helyieknek 12 kilométert kell utazniuk, ha buzdítani szeretnék a csapatot, hiszen hazai meccseit ideiglenesen Mezőkövesden, a Tűzoltópályán játssza az egyesület, amíg a helyi pálya el nem készül.

Az anyagiak

– Jelenleg teljes pályafelújítás zajlik Bogácson. Új locsolórendszert építünk ki, a pályát szinteztük, és az új gyepszőnyeg már el van vetve és várjuk, hogy kikeljen. A beruházás 30 millió forintos TAO- és 15 millió forintos MLSZ-támogatásból valósul meg. Emellett pályázati forrásból egy közel 70 négyzetméteres eszköztárolót, multifunkciós garázst és közösségi teret is építünk. A fejlesztéshez az önerő mellett bogácsi vállalkozók és magánszemélyek támogatása is nagyban hozzájárul – nyilatkozta Farkas Csaba, a Bogács Gyógyfürdő SE elnöke. – Amíg a munkálatok tartanak, a felnőtt és az U16-os csapat hazai mérkőzéseit Mezőkövesden, a Tűzoltó pályán játssza. Terveink szerint tavasszal már visszatérhetünk Bogácsra, hogy ismét saját pályánkon futballozzunk. A csapat teljesítményéről elmondhatom, hogy eddig szerencsére jól megy a szekér, azonban az igazi rangadók csak most következnek. A következő három hétben két kiemelt mérkőzés vár ránk, emellett pedig a Tárcsás Ételek Fesztiválja is színesíti a programot, ahol közösen főzünk és egy jó hangulatú bulival erősítjük tovább a csapategységet – zárta gondoltait Farkas Csaba.

 

