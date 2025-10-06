október 6., hétfő

Bravúr

1 órája

A bajnokaspiráns otthonában mentett pontot a fél ,,borsodi" csapat

A Tiszakécske idegenben lépett pályára. Bódi Ádám vezérletével pontot mentettek a fővárosban.

A bajnokaspiráns otthonában mentett pontot a fél ,,borsodi" csapat

Fotó: Dömötör Csaba

Az NB II egyik újonca a Tiszakécskei LC csapata, amely a nyáron az élvonalba feljutott Kazincbarcika SC gárdájától négy játékost is szerződtetett. Bódi Ádám, Varga József, Lucas Marcolini és Myke Ramos sem nem tartott az észak-borsodi gárdával az NB I-be, maradtak továbbra is a másodosztályban. A 9. fordulóban a Tiszakécskei LC vasárnap az éllovas Budapest Honvéd FC otthonában vendégszerepelt és 1–1-s eredménnyel rabolt el egy pontot. Az alföldiek egyenlítő találatát a csereként beálló Takács Tamás szerezte a 85. percben, aki DVTK-ban és a Kolorcity Kazincbarcika SC gárdájában is megfordult. A Tiszakécske kilenc fordulót követően a tabella 14. helyén tanyázik 9 egységgel. Az öt játékos közül Bódi, Varga, Lucas végigjátszotta a találkozót, Ramos a 95. percben hagyta el a pályát, míg a Takács 82. percben állt be.

Bódi Ádám
Bódi Ádám újra a fővárosban lépett pályára. Fotó: Dömötör Csaba /NSO archív

Bódi Ádám végig a pályán volt

 

 

 

