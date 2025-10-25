A hazai csapat edzője: ,,a játékvezető menjen bárányfelhőket vezetni, az hátha sikerül"

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Észak csoport, 10. forduló

Zubogy – Lak 1–1 (0–0)

Zubogy, 100 néző. V.: Fercsák (Gyüre, Katona).

Zubogy: Majoros – Bányai, Fehér (Szabó B.), Mida, Kovács G., Juhász, Benke (Jobbik), Deli, Köteles, Szendrei, Fülöp. Elnök: Fehér Tibor. Lak: Siroki Sz. – Ganyi, Siroki Zs., Mogyoró (Lázi M.), Ganyi Á., Kópé, Kiss E., Lakatos, Beri E. (Komjáti), Horváth R., Lázi E. Edző: Ganyi Gábor. G.: Fülöp, ill. Lázi E. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Fehér Tibor: – Harcos, kemény mérkőzésen végre vesztett állásból is megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Gratulálok a sportszerű vendégcsapatnak is. Igazságos eredmény született.

Ganyi Gábor: – Egy sportszerű, jó hazai csapat otthonába látogattunk ma el, akik nem adták könnyen ezt az egy pontot. Három ziccert nem tudtunk kihasználni, ezért örülhettünk ennek az egy pontnak is. Üdvözöljük a csapatban Kópé Tibort. A továbbiakban sok sikert a zubogyi csapatnak.

Szikszó – Boldva 2–0 (0–0)

Szikszó, 100 néző. V.: Füleki (Fancsalszki, Porcs).

Szikszó: Kristóf – Horváth L. (Varga Zs.), Kupai, Nánási, Rontó, Lipták (Varga L.), Balogh L., Bodnár Cs., Bancsók, Marincsák, Horváth K. Edző: Korály Gábor. Boldva: Gyuró – Hudi, Hankó, Roha, Halász (Budai), Asztalos (Magyar), Rácz, Hankó R., Harmati, Hankó I. (Galyas), Erdélyi. Edző: Váradi Béla. G.: Horváth K., Balogh L. Jók: az egész csapat, ill. Roha.

Korály Gábor: – Rangadó volt a javából a mai mérkőzés. Focizott mind a két csapat. Egy ikszes meccset egy jó végjátékkal a magunk javára sikerült eldönteni. A továbbiakban sok siker Boldvának.

Váradi Béla: – Gratulálok a hazai csapatnak. Addig amíg ilyen helyzetet kihagyunk, nehéz lesz meccset nyerni. Az volt a baj, hogy múlt héten "kilőtte" a csapat magát.

Hernádnémeti – Szendrő 2–5 (1–1)

Hernádnémeti, 70 néző. V.: Fülöp N. (Bóta, Tamás J.).

Hernádnémeti: Magyar Márk (Magyar Máté) – Csóka, Gyurgyánszki, Dobos G., Koppány (Horváth A.), Dobos D., Balog Zs., Lipták, Balogh F., Barcsa, Kertész G. Elnök: Kertész István. Szendrő: Majoros – Kalocsai, Dányi Sz., Ádám A., Beri L., Ádám R., Ádám I., Beri A., Fülöp, Szabó M. (Dániel V.), Jancsurák. Elnök: Bári Ernő. G.: Kertész G., Balogh F., ill. Fülöp, Dányi, Kalocsai, Ádám A., Ádám I. Jók: Lipták, Balog Zs. ill. az egész csapat.

Kertész István: – Szegény embert az ág is húzza. Jelen esetben itt a játékvezető volt az ág. Van elég bajunk, erre idejön fekete jelmezben egy nárcisztikus személy és ahelyett, hogy szabályosan és normálisan levezetné a 90 percet, a vendégekkel haverkodik, a játékosainkat ignorálta. Elhiszem, hogy kevés a szövetségben a játékvezető, de nem ez az első eset, hogy panasszal élnek vele kapcsolatban. Fülöp úr menjen bárányfelhőket vezetni, az hátha sikerül.

Bári Ernő: – Küzdelmes meccsen megérdemelt győzelmet arattunk. A továbbiakban sok sikert a hazai csapatnak.

Bőcs – Nagybarca 9–0 (4–0)

Bőcs, 60 néző. V.: Iván K. (Görzsöny, Kovács K.).

Bőcs: Mertus – Irhás I., Hajdú Á., Szabó I., Pataki, Matesz (Szegedi), Irhás E., Hankó M. (Nyírcsák), Lakatos, Kerekes, Szabó D. Edző: Zsiga Gyula. Nagybarca: Bódán – Bari L., Bukovenszki (Váradi J.), Berki, Boros, Glonczi, Zsámbok (Bendik), Bari E., Berecz, Váradi M., Rácz. Edző: Berecz Tibor. G.: Hankó M. (3), Szegedi (2), Szabó I., Irhás E., Kerekes, Szabó D. Kiállítva: Váradi (77.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Zsiga Gyula: – Gratulálok csapatomnak. Végig koncentráltan játszottak és szebbnél szebb gólokat szereztünk. Korrekt játékvezetés.

Huszár Attila, elnök: – Szégyenteljes mérkőzés vezetés. Nem az első meccset játsszuk így, hogy a játékvezető is ellenünk van látványosan!

Rudabányai BLC – Onga 1–2 (0–1)

Rudabánya, 20 néző. V.: Ebergényi (Barnák, Juhász).

Rudabánya: Stefán O. Zs.– Kovács I., Ádám B., Kálló L., Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Szántó, Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. Onga: Stumpf – Száva, Szabó, Juhász, Ruszó, Hegedüs, Tóth B., Nagy D., Fángli (Hegedüs), Hajkó, Soltész. Edző: Tóth Richárd. G.: Beri V., ill. Tóth B. (2). Kiállítva: Dániel M. (89.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Vincze Sándor: – Alacsony színvonalú mérkőzésen, néhol durva játék. Egy pontot megérdemeltünk volna.

Tóth Richárd: – Nagyon rossz talajú pályán, amit a körülmények engedtek, azt kihoztuk a meccsből. Úgy gondolom, nem sok csapat fogja elvinni innen a 3 pontot. Ezért értékes a mai győzelem.

A Hódoscsépány – Sajószentpéter találkozó elmaradt, mert a vendégek lemondták a meccset.