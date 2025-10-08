Itt folytatja Benczés Miklós

Labdarúgás. Kedden közölte hivatalos közösségi oldalán a labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában szereplő Ózd-Sajóvölgye csapata, hogy az eddigi szakmai tanácsadó, Benczés Miklós távozott a klubtól. „Benczés Miklós, elfogadva egy kívülről érkező magasabb szakmai ajánlatot, máshol ténykedik a jövőben” – állt a közleményben. A klub azt is írta: az edzőkérdést házon belül sikerült megoldani az egyesületnél, hiszen a Sajóvölgye Focisuli sportigazgatója, a korábbi 48-szoros válogatott, Elek Ákos látja el a továbbiakban a vezetőedzői feladatot.

Benczés Miklós Fotó: Török Attila

Benczés: Kisvárdán nem

Benczés Miklóssal kapcsolatban felmerült, hogy az NB I-es Kisvárda új edzője lehet, azonban a Borsod Online értesülései szerint egyrészt a DVTK SE alelnökeként folytatja pályafutását (itt Sántha Gergely az elnök, Szabó Tamás pedig a főtitkár), másrészt egy országos szervezet munkatársa lesz. Emellett végzi majd a játékos ügynöki munkát is.