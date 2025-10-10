A klub is bejelentette hivatalosan, újra Diósgyőrben Benczés Miklós

Amint arról korábban már hírt adtunk a labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában szereplő Ózd-Sajóvölgye csapatának szakmai tanácsadója, Benczés Miklós távozott a klubtól. Benczés Miklós visszatért a DVTK-hoz, amit a klub hivatalos oldala pénteken be is jelentett.

Benczés Miklós visszatért Diósgyőrbe. Fotó: DVTK

Benczés Miklós új szerepkörben

A korábban labdarúgó edzőként és sportigazgatóként is dolgozó szakember nem a labdarúgás területén vállal szerepet, hanem a klub küzdősport szakosztályaiért felel majd. Most azonban új feladatkörben tér vissza a klubhoz, ezúttal a DVTK SE kötelékében kap új szerepet, ahol a küzdősportok koordinálásáért felel majd. Vezetésével létrejön a DVTK Fight Division, amely a birkózó, judo és muaythai szakosztályokat fogja össze, és a közeljövőben egy új küzdősport szakosztállyal is bővül majd – tette közé a klub hivatalos oldala.

– Fontos kiemelnem, hogy a labdarúgáshoz semmilyen formában nem kapcsolódik az új szerepköröm, ez fel sem merült – szögezte le Benczés Miklós. – Természetesen továbbra is figyelemmel kísérem a futballcsapatot, és szurkolok nekik, azonban most a feladatom csak a küzdősportokhoz köt. – mondta Benczés Miklós.