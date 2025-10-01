14 perce
Megbüntették őket, de a tabellán ez kevésbé látszik
Minden mérkőzésen született gól. A Bekecs nem kímélte az ellenfelét.
A labdarúgó vármegyei III. osztály Kelet csoport, 4. fordulójában két mérkőzést szombaton, egyet vasárnap rendeztek. A Bekecs idegenben aratott fölényes győzelmet. A bekecsiek ezzel a tabella 3. helyén állnak úgy, hogy 4 pontot levont tőle a szövetség, amiért az első fordulóban jogosulatlan játékost szerepeltettek.
A Bekecs javítani tudta a múltheti botlását
Vármegyei III. osztály, Kelet csoport, 4. forduló
Tolcsva SE – Ináncs KSE 2–3 (1–1)
Gólszerző: Sivák (42., 65.), ill. Dányi (25.), Mata (66., 86.).
Heppix SE Hernádkércs – Tornyosnémeti SE 2022 0–1 (0–0)
Gólszerző: Géczi (95.). Kiállítva: Mika (81. – Hernádkércs).
Megyaszó KSE – Bekecs-Főnix SE 1–6 (1–1)
Gólszerző: Tamás D. (25.), ill. Árvai (32., 52., 75. – 11-esből), Szilvási (58., 65.), Rácz (82.).
Az élcsoport állása: 1. Ináncs KSE 12 pont, 2. Tolcsva SE 6, 3. Bekecs-Főnix SE 5.