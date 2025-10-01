Megbüntették őket, de a tabellán ez kevésbé látszik

A labdarúgó vármegyei III. osztály Kelet csoport, 4. fordulójában két mérkőzést szombaton, egyet vasárnap rendeztek. A Bekecs idegenben aratott fölényes győzelmet. A bekecsiek ezzel a tabella 3. helyén állnak úgy, hogy 4 pontot levont tőle a szövetség, amiért az első fordulóban jogosulatlan játékost szerepeltettek.

A Bekecs nagyarányú győzelmet ünnepelhetett. Fotó: Bekecs-Főnix SE

A Bekecs javítani tudta a múltheti botlását