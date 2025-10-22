Eddig veretlenek voltak – most jött a hidegzuhany

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Kelet csoport, 7. fordulójában múlt szombaton egy, vasárnap két mérkőzést rendeztek. A Bekecs Tornyosnémetiben maradt alul. A listavezető Ináncs elszenvedte első vereségét Hernádkércsen, így megszakadt a veretlenségi sorozata, míg a Tolcsva magabiztos győzelmet ünnepelhetett.

A Bekecs második vereségét szenvedte el. Fotó: Bekecs Főnix SE

A Bekecs pont nélkül maradt