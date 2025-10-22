3 órája
Eddig veretlenek voltak – most jött a hidegzuhany
Hazai győzelmek születtek a Kelet csoportban. A Bekecs idegenben lépett pályára.
Fotó: Bekecs-Főnix SE
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Kelet csoport, 7. fordulójában múlt szombaton egy, vasárnap két mérkőzést rendeztek. A Bekecs Tornyosnémetiben maradt alul. A listavezető Ináncs elszenvedte első vereségét Hernádkércsen, így megszakadt a veretlenségi sorozata, míg a Tolcsva magabiztos győzelmet ünnepelhetett.
A Bekecs pont nélkül maradt
Vármegyei III. osztály, Kelet csoport 7. forduló
Tolcsva SE – Megyaszó KSE 5–0 (3–0)
Gólszerző: Balogh A. (53. – 11-esből, 86.), Sivák (18.), Gertner (28.), Szilva (25.).
Tornyosnémeti SE 2022 – Bekecs-Főnix SE 2–0 (1–0)
Gólszerző: Petró (24.), Lakatos (81.).
Heppix SE Hernádkércs – Ináncs KSE 4–2 (2–1)
Gólszerző: Radics (8., 75.), Balogh (29.), Budai (64.), ill. Horváth (35.), Pockodi (51.).
Az élcsoport állása: 1. Ináncs KSE 18 pont, 2. Bekecs-Főnix SE 11 (4 büntetőpont levonva), 3. Tolcsva SE 9.