Tizenkét éve történt a tragédia, amelyre máig könnyekkel emlékezünk

Tizenkét évvel ezelőtt, 2013. október 28-án egy szörnyű tragédia rázta meg a magyar labdarúgást és az egész országot. Ezen a napon hunyt el a Tiszafüred VSE támadója, a mindössze 18 éves tehetséges futballista Balajti Bálint, aki a DVTK utánpótlásában kezdte pályafutását.

Balajti Bálint tragikusan fiatalon hunyt el. Fotó: Facebook

Balajti Bálint tragédiája

Balajti Bálint a DVTK és a Mezőkövesd korábbi játékosának, Balajti Ádámnak az öccse volt. A fiatal támadó autójával Besenyőtelek határában frontálisan ütközött egy teherautóval. A kiérkező mentők minden igyekezetük ellenére már nem tudták megmenteni az életét. A hirtelen bekövetkezett veszteség nemcsak a családot és a csapattársakat, hanem a teljes hazai futballközösséget mélyen megrázta. Balajti Bálint fiatalon, pályája elején távozott közülünk.