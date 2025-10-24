október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei élvonal

2 órája

,,Egy alacsony színvonalú mérkőzésen a motiváltabb csapat győzött"

Címkék#Tállya#megyei foci#BSK Alsózsolca

Öt gól született. Az Alsózsolca hazai környezetben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei I. osztály, 12. forduló nyitómérkőzését rendezték péntek kora délután. Az Alsózsolca otthon tartotta a három pontot. Péntek este 19 órától a Gesztely a Szirmabesenyőt fogadja, a forduló további hat mérkőzésére szombaton kerül sor.

Alsózsolca
Az Alsózsolca háromszor is betalált. Fotó: illusztráció

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Alsózsolca: Polényi dupla

Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 12. forduló

BSK Alsózsolca – Tállya RSE  3–2 (1–1)
Alsózsolca, 100 néző. V.: Ivancsó (Sántha P., Sántha Sz.).
Alsózsolca: Oross – Hallgató, Jecs (Vróbel, 72.), Üveges, Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg, Polényi T., Lippai Á. (Horváth N., 93.), Titkó G. Edző: Varacskai István.
Tállya: Tarr – Horváth B. (Koc, 76.), Török, Holló, Zsiga, Ujvári, Varga A., Racskó, Molnár J. (Budai, 59.), Tőkés (Kontra, 64.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.
G.: Polényi T. (33., 58.), Titkó G. (78.) ill. Holló (20.), Zsiga (88.).
Jók: Titkó G., Polényi T., Jecs, Urbán, Lippai Á. ill. Holló.
Varacskai István: – Egy jól felkészített csapat ellen, türelmes játékkal, sikerült begyűjtenünk a három pontot. További sok sikert a Tállya csapatának!
Martis Ferenc: – Egy alacsony színvonalú mérkőzésen a motiváltabb csapat győzött. Gratulálok az Alsózsolcának!

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu