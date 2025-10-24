2 órája
,,Egy alacsony színvonalú mérkőzésen a motiváltabb csapat győzött"
Öt gól született. Az Alsózsolca hazai környezetben lépett pályára.
A labdarúgó vármegyei I. osztály, 12. forduló nyitómérkőzését rendezték péntek kora délután. Az Alsózsolca otthon tartotta a három pontot. Péntek este 19 órától a Gesztely a Szirmabesenyőt fogadja, a forduló további hat mérkőzésére szombaton kerül sor.
Alsózsolca: Polényi dupla
Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 12. forduló
BSK Alsózsolca – Tállya RSE 3–2 (1–1)
Alsózsolca, 100 néző. V.: Ivancsó (Sántha P., Sántha Sz.).
Alsózsolca: Oross – Hallgató, Jecs (Vróbel, 72.), Üveges, Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg, Polényi T., Lippai Á. (Horváth N., 93.), Titkó G. Edző: Varacskai István.
Tállya: Tarr – Horváth B. (Koc, 76.), Török, Holló, Zsiga, Ujvári, Varga A., Racskó, Molnár J. (Budai, 59.), Tőkés (Kontra, 64.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.
G.: Polényi T. (33., 58.), Titkó G. (78.) ill. Holló (20.), Zsiga (88.).
Jók: Titkó G., Polényi T., Jecs, Urbán, Lippai Á. ill. Holló.
Varacskai István: – Egy jól felkészített csapat ellen, türelmes játékkal, sikerült begyűjtenünk a három pontot. További sok sikert a Tállya csapatának!
Martis Ferenc: – Egy alacsony színvonalú mérkőzésen a motiváltabb csapat győzött. Gratulálok az Alsózsolcának!