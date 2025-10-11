1 órája
,,Ez a mai mérkőzés olyan volt, mint a szex előjáték nélkül. Gyömöszköltünk, brusztoltunk, erőlködtünk és a végén kétszer eldurrantunk" (fotók, videó)
Gólszüret volt szombaton a megyei elitben. Az Alsózsolca hazai környezetben lépett pályára.
Fotó: Vajda János
A labdarúgó vármegyei I. osztály 10. fordulójában szombaton délután hét találkozót rendeztek meg. Az Alsózsolca fölényes győzelmet aratott a szomszédvár ellen.
Az Alsózsolca nyerte a szomszédvárak csatáját
Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 10. forduló
BSK-Alsózsolca – BTE Felsőzsolca 5–0 (4–0)
Alsózsolca, 150 néző. V.: Nagy M. (Sántha Sz., Tóth P.).
Alsózsolca: Lövey – Nagy Z., Titkó G., Jecs (Vróbel, 69.), Makónyi, Urbán, Hallgató, Bóna, Herczeg (Rozsnyai, 79.), Polényi T. (Cservenyák, 79.), Lippai Á. (Horváth, 81.). Edző: Varacskai István.
Felsőzsolca: Orosz (Kupai, 46.) – Kupcsik, Király (Vinga, 46.), Lippai G., Kiss (Lestár, 79.), Ambrus (Csordás-Gurbán, 81.), Veréb, Agárdy, Harsányi, Varga L., Molnár (Nagy, 76.). Edző: Gulyás Dénes.
G.: Titkó G. (15. – 11-esből, 76.), Polényi T. (29.), Makónyi (36.), Herczeg (38.).
Jók: az egész csapat ill. Veréb.
Varacskai István: – Magabiztos játékkal, megérdemelten nyertünk meg a találkozót.
Gulyás Dénes: – Nagyon gyengék vagyunk, hozzánk nőttek a játékvezetők is. Gratulálok az Alsózsolcának.
Sátoraljaújhelyi TKSE –Bánhorváti-Sajóvölgye 0–9 (0–4)
Sátoraljaújhely, 100 néző. V.: Tóth J. (Géresi, Granoviter).
Sátoraljaújhely: Takács – Dandás, Kucsinka (Fényes, 73.), Bartha (Besztercei, 46.), Kovács N., Kovács D., Kol (Dienes, 56.), Lukács, Czipf P. (Farkas, 46.), Milik, Nagy E. Edző: Nagy Zsolt Csaba.
Bánhorváti: Havasi – Lévai (Miskolczi, 28.), Szemere, Sziklai (Szita, 68.), Filkóházi, Magyar (Pipoly, 56.), Soltész, Pogonyi (Lovas, 56.), Iski (Ferkel, 68.), Oláh, Gyenes (Dostál, 56.). Edző: Koleszár György.
G.: Filkóházi (12., 39., 47., 73. –11-esből), Miskolczi (45., 63.), Sziklai (34.) Magyar (54.), Gyenes (56.).
Jók: senki ill. az egész csapat.
Nagy Zsolt Csaba: – Gratulálok a Bánhorváti csapatának. Sajnos a sok sérült játékos hiánya látszott a mérkőzés végén.
Koleszár György: – Gólerősen játszva nyertünk!
Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – Izsófalva SE 5–1 (1–1)
Mezőcsát, zárt kapuk mögött. V.: Balogh T. (Szutorcsik, Dinyési).
Mezőcsát: Farkas – Sipos J., Tóth M., Juhász, Kalocsai (Tóth R., 84.), Lovász, Molnár (Erdélyi, 46.), Balog, Új-Nagy (Balogh, 73.), Bak (Erdei-Nagy, 65.), Sipos Z. Edző: Lasztóczi Péter.
Izsófalva: Vermes (Rézműves E., 74.) – Rézműves J., Márián, Fehér (Nadanicsek, 59.), Lakatos R., Lázi L., Sipos (Bálint, 59.), Járdánházy, Csorba, Filkóházi, Dányi. Edző: Barnóczky Attila.
G.: Új-Nagy (14., 68.), Bak (48., 64.), Kalocsai (56.) ill. Fehér (34.).
Kiállítva: Csorba (83.).
Jók: az egész csapat ill senki.
Lasztóczi Péter: – Teljesen megérdemelt győzelem, ami kitűnő játékkal párosult. Haladunk a megkezdett úton újonc csapatként.
Barnóczky Attila: – További sok sikert az Izsófalvai csapatnak.
Szerencs VSE – Mezőkeresztes VSE 1–1 (0–0)
Szerencs, 100 néző. V.: Bodnár Á. (Horváth Á., Bense).
Szerencs: Tóth Milán – Berta (Spéder, 64.), Margitai (Sohajda, 77.), Ternyik, Kramcsák, Plavuscsák (Jáger, 64.), Godzsák (Buri, 77.), Berecz, Timár, Palágyi (Suller, 89.), Szabó Zs. (Tóth Marcell, 89.). Edző: Uray Attila.
Mezőkeresztes: Kertész V. – Nagy Á. (Takács, 89.), Fekete (Rozgonyi, 73.), Dávid F., Sebestyén, Illés R., Tóth D., Ludvig, Nagy Z., Dorogi (Varga M., 73.), Bóta. Edző: Kertész Péter.
G.: Jáger (89.), Dávid F. (58.).
Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.
Uray Attila: – Gratulálok a csapatnak a jó teljesítményhez, amihez eredmény is párosult. Kizárólag rajtunk múlik, hogy a folytatás is hasonló lesz.
Kertész Péter: – Vereséggel felérő döntetlen, ha csak mi lennénk a pályán akkor is szenvednénk.
Parasznya SE – MVSC-Miskolc 2–1 (0–1)
Parasznya, 100 néző. V.: Porcs (Kovács, Ablonczy).
Parasznya: Kosztyu – Major, Kovács Sz., Bári, Orosz, Sramkó, Lekli (Roha, 89.), Keményffy, Tóth K., Tóth L. (Aggod, 66.), Horváth Sz. Edző: Konczvald István.
MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kurucz, Bánk, Veres, Janovicz (Kele, 46.), Bedő, Kovács, Blaskó, Csávás B. (Hernádi, 67.), Gönczi. Edző: Kurucz Gábor.
G.: Aggod (84.), Orosz (94.) ill. Veres (42.).
Jók: az egész csapat ill. Bánk, Kovács.
Kiállítva: Vida (Parasznya, a kispadról –74.).
Konczvald István: – Az első félidő tizenötödik percétől el kezdtük játszani amit tudunk. Ennek köszönhetően a második félidőben totálisan felbillent a pálya, aminek a végén meg is lett az eredménye. Ez a mai mérkőzés olyan volt, mint a szex előjáték nélkül. Gyömöszköltünk, brusztoltunk, erőlködtünk és a végén kétszer eldurrantunk. Rettentően büszke vagyok a játékosaimra, és további sok sikert a Vasútnak, üzenem az elnöknek még maradok.
Kurucz Gábor: – Gratulálunk a Parasznyának! Meccset elveszíteni így csak mi tudunk, nem tudom van-e lejjebb.
Edelény-Borsodszer – Tállya RSE 3–0 (1–0)
Edelény, 200 néző. V.: Farkas M. (Nagy G., Kiss B.).
Edelény: Galambvári – Juhász (Bakaja, 81.), Marczis, Szurdok (Varga, 64.), Fábián (Malinkó, 81.), Berta, Hegedűs, Mészáros Z. (Nagy F., 87.), Sipos (Koós, 84.), Papp, Kakuk. Edző: Sándor Zsolt.
Tállya: Tarr – Horváth B., Pecsenye, Török, Holló (Koc, 46.), Budai, Varga A., Fazekas, Kontra, Tőkés (Vígh, 10.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.
G.: Sipos (3., 52.), Szurdok (63.).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Sándor Zsolt: – Öröm volt látni, ahogy beálltunk a mérkőzésbe. Végig uraltuk a mérkőzést, helyenként jó játékkal, meggyőző három pontot szereztünk. Nehéz mit mondani szakmailag a sok edzés után, de örömünk határtalan.
Martis Ferenc: – Gratulálok az Edelény csapatának!
Emődi ÁIDSE – Szirmabesenyő 1–0 (0–0)
Emőd, 100 néző. V.: Séra (Varga I. Z., Solymosi).
Emőd: Giák – Nagy P., Varga, Takács (Kósa, 67.), Eperjesi G. (Gáll, 86.), Turcsik, Lőrincz P., Proczner (Bűdi, 39.), Mikolka, Lőrincz L., Stumpf (Rémiás, 77.). Edző: Puskás Tibor.
Szirmabesenyő: Asztalos – Nagy D., Leczó, Péter I., Bak, Horváth Zs., Nyíri (Tamás B., 75.), Figeczki, Potyka (Rem, 66.), Sóskuti, Daru. Edző: György Gábor.
G.: Eperjesi G. (65.).
Kiállítva: (Mészáros B., Szirmabesenyő, a kispadról – 47.)
Jók: Lőrincz P., Giák, Miholka, Nagy P. ill. az egész csapat.
Puskás Tibor: – Amíg a helyzeteket nem tudjuk berúgni, addig minden mérkőzés nehéz lesz. Kínkeserves, kiszenvedett győzelem, de ezért is három pontot adnak.
Péter István, csapatkapitány: – Az elmúlt meccsek nem úgy sikerültek ahogy azt szerettük volna, persze ennek vannak különböző okai. Ennek ellenére büszke vagyok a csapatra, maximálisan bevettetünk mindent a meccsbe, sanszunk volt az egyenlítésre, igaz arra is, hogy az ellenfél lezárja a meccset. Nagyszerű volt a játékvezetés, de a 92. percben tiszta kezezésért, nem kaptunk büntetőt, ezt az ellenfél is megerősítette, persze ezt kitehetjük ismét az ablakba.
BSK-Alsózsolca vs. BTE Felsőzsolca 2025.10.11.Fotók: Vajda János
