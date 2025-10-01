1 órája
Gálázott az Alsószuha a megyei harmadikban
Négy mérkőzés a 4. fordulóban. A Trizsi SC továbbra is hibátlan.
A labdarúgó vármegyei III. osztály Északi csoport, 4. fordulójában négy mérkőzést játszottak le, ahol a Trizsi SC és az Alsószuha SK is gólgazdag mérkőzésen gyűrte le ellenfelét. A Borsodszentgyörgy - Bódvaszilas KSE meccsét elhalasztották és novemberben kerül megrendezésre.
Magabiztos Alsószuha siker
Vármegyei III. osztály, Észak csoport, 4. forduló:
Jákfalva SE - Mályinka 1-1 (0-0)
G.: Mogyoró ill. Csipke (11-esből)
Kiállítva: Mogyoró (Jákfalva) (80.)
Dédestapolcsány KSE - Szuhogy SE 2-1 (1-1)
G.: Busa, Szabó Á. ill. Kalocsai
Hangony-Fenyvesalja TC - Trizsi SC 4-6 (1-5)
G.: Váradi, Harkály, Dombi, Czsakó (11-esből) ill. Süttő (3), Ártim (2), Túróczi
Alsószuha SK - Rudabánya LK 8-3 (3-1)
G.: Strekáf, Farkas, Galambos, Váradi D. (2), Varga M., Daróczy (2) ill. Horváth D. (2), Implom