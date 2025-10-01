Gálázott az Alsószuha a megyei harmadikban

Vármegyei III. osztály, Észak csoport, 4. forduló:

Jákfalva SE - Mályinka 1-1 (0-0)

G.: Mogyoró ill. Csipke (11-esből)

Kiállítva: Mogyoró (Jákfalva) (80.)

Dédestapolcsány KSE - Szuhogy SE 2-1 (1-1)

G.: Busa, Szabó Á. ill. Kalocsai

Hangony-Fenyvesalja TC - Trizsi SC 4-6 (1-5)

G.: Váradi, Harkály, Dombi, Czsakó (11-esből) ill. Süttő (3), Ártim (2), Túróczi

Alsószuha SK - Rudabánya LK 8-3 (3-1)

G.: Strekáf, Farkas, Galambos, Váradi D. (2), Varga M., Daróczy (2) ill. Horváth D. (2), Implom