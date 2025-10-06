Ön ismeri? Kamerák előtt ütötték ki az emődi biztonsági őrt

A vasárnapi RTL-es Sztárbox adása ismét nagy port kavart: a közönség egyik legjobban várt összecsapásán Ádám Security lépett ringbe Kaszás Márk ellen, a meccs kimenetele azonban nem sokakat lepett meg.

Ádám Security egy menetet sem bírt ki Fotó: RTL



Padlón Ádám Security

A Sztárbox legutóbbi epizódjának egyik legvitatottabb és leginkább várt párharca kétségtelenül Ádám Security, azaz Bártfai Ádám, és Kaszás Márk összecsapása volt. Ádám korábban biztonsági őrként dolgozott, innen kapta a becenevét is, de az utóbbi években influenszerként és közösségi médiaszereplőként vált ismertté. Sajátos stílusa, szókimondó viselkedése és különös önbizalma miatt gyorsan a figyelem középpontjába került, ám sportolóként sokan csak legyintettek rá.

A mérkőzés előtti nyilatkozatában Ádám Security már hozta a tőle megszokott formát: „Ha szuperhős lennék, Ádám Security lennék!” – jelentette ki magabiztosan, majd hozzátette, hogy ellenfele legfeljebb egy „hercegnő” lehet mellette. A kijelentés természetesen azonnal bejárta a közösségi médiát, és sokan kíváncsiak voltak, vajon a ringben is sikerül-e ilyen hősiesen helytállnia. A meccs azonban nem tartott sokáig, már az első menetben egyértelművé vált, hogy Kaszás Márk fölényben van, és Ádám nem tudja tartani vele a tempót. Bár próbálta felvenni a ritmust és mutatott küzdőszellemet, néhány erősebb ütés után látványosan elfáradt, mozgása lelassult, és kétszer is a földre került. Ekkor edzői bedobták a törölközőt – technikai kiütéssel ért véget a találkozó. A győztes így Kaszás Márk lett, a közönség pedig vegyes érzelmekkel reagált a gyors küzdelemre: volt, aki nevetett, más csalódott, mert hosszabb és izgalmasabb meccsre számított.

A közösségi médiában azóta is öntik a mémek és kommentek a felületeket: egyesek gúnyolják a rövid meccset, mások viszont elismerik, hogy legalább kiállt és vállalta a küzdelmet. Ádám Security ugyan nem sporttörténelmet írt, de az biztos, hogy a ringben töltött néhány perce örökre beírta magát a Sztárbox legemlékezetesebb pillanatai közé.