Csupa meglepetés a megyei foci – Ádám Security a ring után a futballpályán szerepel (Videó)

Október 24-én, pénteken Gesztelyben különleges esemény tarkítja a helyi futballéletet: az U19-es csapat éremátadóját nem más végzi, mint Bárfai Ádám, ismertebb nevén Ádám Security. A megosztó személyiségként ismert celeb nemcsak az érmek kiosztásában segédkezik, de kedvesével, Szandrával együtt a Gesztely FC – Szirmabesenyő Vármegyei I. osztályú bajnoki mérkőzés ünnepélyes kezdőrúgását is elvégzi. Bár videójában ,,érmékről" és ,,Geszthelyről" beszél, portálunknak sikerült megfejtenie, hogy szimpla szóbotlásról volt szó.

Ádám Securityvel Gesztelyben találkozhat. Fotó. Hír36

Ádám Security személye

Ádám Security neve valószínűleg sokak fülében cseng ismerősen: polgárpukkasztó viselkedése és szokatlan megnyilvánulásai rendre vitákat kavarnak, nem beszélve arról, hogy a közelmúltban még a televízió képernyőjén is felbukkant a Sztárbox keretein belül. Igaz, bokszkarrierje ,,sem’’ nyúlt túl hosszúra, hiszem a Kaszás Márk elleni összecsapás már az első menetben véget ért, amikor segédje úgy döntött, jobb, ha a törölköző gyorsabban repül, mint a következő ütés. Most viszont nem a ringben, hanem a zöld gyepen mutathatja meg „sportos oldalát” a közönségnek Gesztelyben. Szerencsére nem kell végigküzdenie 90 percet, elég lesz mindössze egyszer belerúgnia a labdába.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!