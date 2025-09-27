szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

12°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mennyei megyei

38 perce

,,Végre! Kellett mint tanyára a villany"

Címkék#megyei foci#Onga#Zubogy

Gólzáporos mérkőzések az Észak csoportban. A Zubogy idegenben nem kímélte ellenfelét.

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Észak csoport, 6. forduló szombaton hat találkozót rendeztek, egy összecsapás elmaradt. A Zubogy kiütéses győzelemnek örülhetett.

Zubogy
A Zubogy hétszer is betalált. Fotó: illusztráció

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Zubogy átgázolt ellenfelén

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Észak csoport, 6. forduló

Szikszó – Sajószentpéter 7–0 (3–0)
Szikszó, 70 néző. V.: Ivancsó (Kalló, Fülöp Sz.).
Szikszó: Kristóf – Ruszó, Kupai (Varga Zsombor), Lipták (Varga L.), Horváth K. (Magyar), Ortó (Csáki), Bodnár Cs. (Lizák), Balogh L. (Varga Zsolt), Horváth L. (Vaszil), Marincsák, Bancsók. Edző: Korály Gábor. 
Sajószentpéter: Ander – Ruszó, Vass, Szitai, Taskó, Konkoly J., Balogh R., Halász (Kresák), Balkányi (Bagonyi), Orosz (Konkoly A.), Kovács A. (Schveitzer). Elnök: Pasiczki Csaba.
G.: Horváth L. (2),  Marincsák, Balogh, Ortó, Horváth K., Vaszil. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Korály Gábor: – A mai mérkőzést fegyelmezett játékkal, szép gólokkal sikerült megnyerni. A továbbiakban sok sikert a Sajószentpéter csapatának.
Pasiczki Csaba: – Tudtuk, hogy a osztály favoritjához látogatunk, de sem a  hozzáállásunk, sem a játékunk nem ezt mutatta. Megérdemelt hazai győzelem.  

Hernádnémeti – Zubogy 0–8 (0–4) 
Hernádnémeti, 80 néző.  V.: Galambosi (Váradi D., Váradi G.). 
Hernádnémeti: Magyar M. – Csóka (Nagy L.), Gyurgyánszki, Dobos G., Koppány (Kónya), Dobos D. (Görcsös), Orosz (Balogh F.), Lipták (Kertész G.), Balog Zs., Hajdú (Mező Dominik), Mező Dániel. Edző: Kertész Gábor. 
Zubogy: Majoros – Bányai, Mida, Kovács G., Szabó Zs. (Novák), Juhász, Benke (Horváth K.), Deli (Fehér), Köteles, Szendrei (Szabó B.), Fülöp. Elnök: Fehér Tibor.
G.: Mida (4), Szabó Zs. (3), Benke. Jók: senki, ill. Szabó Zs. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Kertész Gábor: – Az elmúlt tíz év legmélyebb pontján van az egyesületünk. Hol a kiút? Egyelőre nem tudom... Remélem jobban van a a vendégek játékosa. Jó játékvezetés.
Fehér Tibor: – Végre! Kellett mint tanyára a villany. Végig uralva a játékot magabiztosan nyertük meg a mérkőzést. Gratulálok csapatomnak. Végre működött, amit megbeszéltünk. Jobbulást játékosunknak.

Bőcs – Hódoscsépány 1–4 (0–2)
Bőcs, 80 néző. V.: Iván K. (Kapitány, Lukács B.).
Bőcs: Mertus – Kerekes, Balázs L., Irhás I., Hajdú (Szegedi), Hankó, Matesz, Irhás E., Szabó D., Lukács B. (Nyírcsák) Lakatos E. Edző: Zsiga Gyula.
Hódoscsépány: Polónyi – Kovács A., Száva (Király), Kozma, Kiss S., Horváth F., Győri, Sápi (Bódi), Rapp, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Csapatvezető: Ivacs László.
G.: Hankó, ill. Jakab Á. (3), Sápi. Jók: senki, ill. az egész csapat. 
Zsiga Gyula: – Megérdemelt vendég győzelem. Mostanában a hazai pálya inkább hátrány...  
Ivacs László: – Színvonalas mérkőzésen sportszerű és jó csapat otthonában kiváló játékkal megérdemelt győzelmet arattunk. Sok sikert a továbbiakban a hazai csapatnak.

Rudabánya – Lak 3–2 (1–2)
Rudabánya, 30 néző. V.: Nagy S. (Horváth R., Sohajda).
Rudabánya: Stefán O. Zs. – Ádám B., Kovács I., Dányi, Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Dányi L. (Kálló), Stefán O. (Beri J.). Elnök: Vincze Sándor.
Lak: Siroki Sz. – Ganyi, Siroki Zs., Beri Zs. (Lakatos), Ganyi Á., Kiss E., Ganyi P., Szendrei, Beri E., Horváth R., Mogyoró. Edző: Ganyi Gábor.
G.: Dániel M., Ádám B., Dániel Sz., ill. Kiss E., Ganyi. Jók: az egész csapat, ill. Siroki, Kiss E. 
Vincze Sándor: – Az első félidőt átaludtuk, így nehezebb volt megnyerni a meccset. Sok sikert Laknak.
Ganyi Gábor: – Hétről-hétre rossz szájízzel kell hazamenni... Ennél van még lejjebb? Gratulálok a hazai csapatnak.

Onga – Nagybarca 3–2 (1–1)
Onga, 100 néző. V.: Fercsák (Balogh A., Katona).
Onga: Stumpf – Száva L., Szabó Z. (Galamb), Juhász, Ruszó (Hegedüs), Száva R., Tóth B. (Hajkó), Nagy D. (Horváth L.), Fángli, Hegedűs, Tóth M. Edző: Tóth Richárd. 
Nagybarca: Bendik – Váradi A., Berki Z., Berecz T., Glonczi, Bari D., Boros (Zsámbok), Berecz K., Váradi M., Rácz, Berki Cs. Edző: Berecz Tibor.
G.: Száva R., Ruszó, Száva L., ill. Berki Z., Zsámbok. Kiállítva: Bari D. (54.) Jók: Ruszó, Juhász, Száva L., Tóth M., ill. senki.
Tóth Richárd: – Örülünk, hogy ilyen lelkes csapat érkezett hozzánk. Éreztük, hogy mindenképpen meg akartak állítani minket, de ez ma nem az ő napjuk volt. A csapat a győzelmet Zsoldos János emlékére ajánlja.  
Berecz Tibor: – Köszönjük a hazai vendéglátást. Megvolt a két ember mínuszunk és a bírói korrektség. Gratulálok a hazai csapatnak 8 ember ellen nagyot küzdöttek.    

Az RSE II. Encs – Szendrő találkozó elmaradt, mert a vendégek lemondták a meccset.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu