Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Észak csoport, 6. forduló

Szikszó – Sajószentpéter 7–0 (3–0)

Szikszó, 70 néző. V.: Ivancsó (Kalló, Fülöp Sz.).

Szikszó: Kristóf – Ruszó, Kupai (Varga Zsombor), Lipták (Varga L.), Horváth K. (Magyar), Ortó (Csáki), Bodnár Cs. (Lizák), Balogh L. (Varga Zsolt), Horváth L. (Vaszil), Marincsák, Bancsók. Edző: Korály Gábor.

Sajószentpéter: Ander – Ruszó, Vass, Szitai, Taskó, Konkoly J., Balogh R., Halász (Kresák), Balkányi (Bagonyi), Orosz (Konkoly A.), Kovács A. (Schveitzer). Elnök: Pasiczki Csaba.

G.: Horváth L. (2), Marincsák, Balogh, Ortó, Horváth K., Vaszil. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Korály Gábor: – A mai mérkőzést fegyelmezett játékkal, szép gólokkal sikerült megnyerni. A továbbiakban sok sikert a Sajószentpéter csapatának.

Pasiczki Csaba: – Tudtuk, hogy a osztály favoritjához látogatunk, de sem a hozzáállásunk, sem a játékunk nem ezt mutatta. Megérdemelt hazai győzelem.

Hernádnémeti – Zubogy 0–8 (0–4)

Hernádnémeti, 80 néző. V.: Galambosi (Váradi D., Váradi G.).

Hernádnémeti: Magyar M. – Csóka (Nagy L.), Gyurgyánszki, Dobos G., Koppány (Kónya), Dobos D. (Görcsös), Orosz (Balogh F.), Lipták (Kertész G.), Balog Zs., Hajdú (Mező Dominik), Mező Dániel. Edző: Kertész Gábor.

Zubogy: Majoros – Bányai, Mida, Kovács G., Szabó Zs. (Novák), Juhász, Benke (Horváth K.), Deli (Fehér), Köteles, Szendrei (Szabó B.), Fülöp. Elnök: Fehér Tibor.

G.: Mida (4), Szabó Zs. (3), Benke. Jók: senki, ill. Szabó Zs. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kertész Gábor: – Az elmúlt tíz év legmélyebb pontján van az egyesületünk. Hol a kiút? Egyelőre nem tudom... Remélem jobban van a a vendégek játékosa. Jó játékvezetés.

Fehér Tibor: – Végre! Kellett mint tanyára a villany. Végig uralva a játékot magabiztosan nyertük meg a mérkőzést. Gratulálok csapatomnak. Végre működött, amit megbeszéltünk. Jobbulást játékosunknak.

Bőcs – Hódoscsépány 1–4 (0–2)

Bőcs, 80 néző. V.: Iván K. (Kapitány, Lukács B.).

Bőcs: Mertus – Kerekes, Balázs L., Irhás I., Hajdú (Szegedi), Hankó, Matesz, Irhás E., Szabó D., Lukács B. (Nyírcsák) Lakatos E. Edző: Zsiga Gyula.

Hódoscsépány: Polónyi – Kovács A., Száva (Király), Kozma, Kiss S., Horváth F., Győri, Sápi (Bódi), Rapp, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Csapatvezető: Ivacs László.

G.: Hankó, ill. Jakab Á. (3), Sápi. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Zsiga Gyula: – Megérdemelt vendég győzelem. Mostanában a hazai pálya inkább hátrány...

Ivacs László: – Színvonalas mérkőzésen sportszerű és jó csapat otthonában kiváló játékkal megérdemelt győzelmet arattunk. Sok sikert a továbbiakban a hazai csapatnak.

Rudabánya – Lak 3–2 (1–2)

Rudabánya, 30 néző. V.: Nagy S. (Horváth R., Sohajda).

Rudabánya: Stefán O. Zs. – Ádám B., Kovács I., Dányi, Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Dányi L. (Kálló), Stefán O. (Beri J.). Elnök: Vincze Sándor.

Lak: Siroki Sz. – Ganyi, Siroki Zs., Beri Zs. (Lakatos), Ganyi Á., Kiss E., Ganyi P., Szendrei, Beri E., Horváth R., Mogyoró. Edző: Ganyi Gábor.

G.: Dániel M., Ádám B., Dániel Sz., ill. Kiss E., Ganyi. Jók: az egész csapat, ill. Siroki, Kiss E.

Vincze Sándor: – Az első félidőt átaludtuk, így nehezebb volt megnyerni a meccset. Sok sikert Laknak.

Ganyi Gábor: – Hétről-hétre rossz szájízzel kell hazamenni... Ennél van még lejjebb? Gratulálok a hazai csapatnak.

Onga – Nagybarca 3–2 (1–1)

Onga, 100 néző. V.: Fercsák (Balogh A., Katona).

Onga: Stumpf – Száva L., Szabó Z. (Galamb), Juhász, Ruszó (Hegedüs), Száva R., Tóth B. (Hajkó), Nagy D. (Horváth L.), Fángli, Hegedűs, Tóth M. Edző: Tóth Richárd.

Nagybarca: Bendik – Váradi A., Berki Z., Berecz T., Glonczi, Bari D., Boros (Zsámbok), Berecz K., Váradi M., Rácz, Berki Cs. Edző: Berecz Tibor.

G.: Száva R., Ruszó, Száva L., ill. Berki Z., Zsámbok. Kiállítva: Bari D. (54.) Jók: Ruszó, Juhász, Száva L., Tóth M., ill. senki.

Tóth Richárd: – Örülünk, hogy ilyen lelkes csapat érkezett hozzánk. Éreztük, hogy mindenképpen meg akartak állítani minket, de ez ma nem az ő napjuk volt. A csapat a győzelmet Zsoldos János emlékére ajánlja.

Berecz Tibor: – Köszönjük a hazai vendéglátást. Megvolt a két ember mínuszunk és a bírói korrektség. Gratulálok a hazai csapatnak 8 ember ellen nagyot küzdöttek.

Az RSE II. Encs – Szendrő találkozó elmaradt, mert a vendégek lemondták a meccset.