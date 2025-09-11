szeptember 11., csütörtök

Motorbalesetben hunyt el a DVTK egykori sportolója

Szombaton emlékverseny a Csorba-telepen. Veréb Krisztián kiváló kajakos volt.

Boon.hu
A DVTK kajak-kenu szakosztályának szervezésében immáron ötödik alkalommal kerül lebonyolításra a hét végén a Veréb Krisztián emlékére szervezett regionális kajak-kenu megmérettetés a miskolci Csorbatelepi-tavon. A vetélkedésen a gyermek korosztálytól egészen a masterekig számos izgalmas futamban mérhetik össze tudásukat a versenyzők. 

Veréb Krisztián
Veréb Krisztián 25 éve szerzett bronzérmet Fotó: MOB

Veréb Krisztián világbajnoki dobogón

Az egykori kiváló sportoló közel öt évvel ezelőtt, 2020. október 24-én hunyt el, Dominikán, Santo Domingóban, ahol motorbalesetet szenvedett. Veréb Krisztián Miskolcon kezdett kajakozni, az 1988-as szöuli olimpia után a DVTK-ban, de kiemelkedő eredményeit a Csepel SC színeiben érte el, később pedig a Budapesti Honvéd versenyzője volt. A legjobb eredményeit csapathajóban érte el az 500 és 1000 méteres távokon. Legnagyobb sikereként 2000-ben a kajak párosok 1000 méteres számában Bártfai Krisztiánnal bronzérmet nyert a Sydney-ben megrendezett olimpián. Két-két alkalommal állhatott a világbajnoki dobogó második és harmadik fokán, kontinensviadalokon háromszor lett második, és három világkupa-győzelme is volt. A 2004-es athéni ötkarikás játékokra derékfájdalmak miatt nem jutott ki.

 

