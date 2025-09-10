szeptember 10., szerda

A DVTK legendája a válogatott kapusról: ,,Lenyűgözött a teljesítménye"

Címkék#válogatott#Tóth Balázs#Marco Rossi

A DVTK legendája is nézte a meccset. Veréb György dicsérte a trizsi ,,portást"

Boon.hu
A DVTK legendája a válogatott kapusról: ,,Lenyűgözött a teljesítménye"

Fotó: Fotó: Dömötör Csaba

Labdarúgás. A magyar labdarúgó-válogatott kedden este egygólos vereséget (2-3) szenvedett világbajnoki selejtezőn Portugália csapatától. Az együttesnek így két mérkőzést követően 1 pontja van. A kapuban ezúttal a trizsi származású Tóth Balázs állt, neki szavazott bizalmat Marco Rossi szövetségi kapitány. A meccset természetesen nézte a DVTK legendás hálóőre, Veréb György is. A 75 esztendős egykori kapus annak idején még 10-es osztályzatot is kapott a Népsporttól, szerepelt az olimpiai válogatottban, tagja volt a Diósgyőr bajnoki bronzérmes (1979), és Magyar Népköztársasági Kupa-győztes (1977, 1980) gárdájának is.

Veréb György
Veréb György úgy látja, Tóth Balázs megtette a magáért a meccsen Fotó: Dömötör Csaba

Veréb György: ,,Jó irányba vetődött"

– Szomszédoknál néztük a meccset, három család együtt – kezdte Veréb György. – Igyekszem vagy ilyen közösségben, vagy csupán a feleségemmel megnézni a különböző mérkőzéseket, nagyon szereti ő is, rettentően tud szurkolni, szintén értékeli a jó teljesítményt. Az most is látszódott, hogy Portugália egy nagyon összeszokott válogatott, előzetesen bíztam a döntetlenben, 1-1-et tippeltem, gondoltam. A statisztika azt mutatja, hogy 70 százalékban ők birtokolták a labdát, tényleg egy klasszis, jól futballozó csapatról beszélhetünk, amely picikét előttünk jár. Varga Barna két fantasztikus gólt fejelt, ezek mellett igazából kevés lehetőségünk akadt, még egy-egy olyan lehetőség, amiből esetleg lehetett volna további gól. Balázst a Puskás Akadémiában, és Fehérvárban láttam védeni, személyesen nem beszéltünk még. Szóval annyira nem ismerem, azonban a keddi teljesítménye lenyűgözött, amit lehetett, azt védte, Ronaldo 11-esénél is jó irányba vetődött, az más kérdés, hogy a portugálok sztárja rendkívül rafinált, nagyon kicentizte a jobb alsó sarkot, a kapufa tövét. Azt lehetetlen volt elérni. Egyébként Dibuszt, és Szappanost is kiváló kapusnak tartom, akikkel egykori kapusom, Kövesfalvi István dolgozik, mint a válogatott kapusedzője. Pista törekszik arra, hogy jó hangulatban dolgozzanak, emellett nyilván megfelelő szakmai hozzáértéssel munkálkodik velük, hogy a feladatokra maximálisan készek legyenek. Sok sikert kívánok mindegyiküknek, a válogatottnak!  

 

 

