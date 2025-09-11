A Felsőzsolca védője három gólt szerzett - de milyen gólokat! - videó

A Vármegyei I. osztály 5. fordulójában ismét nem lehetett panasz az izgalmakra: nyolc mérkőzés, rengeteg gól, és olyan pillanatok, amiket a nézők még sokáig emlegetnek. A legnagyobb sztorit azonban egyértelműen a Felsőzsolca–Tállya találkozó szállította. Veréb Áronnak, a hazaiak védőjének sokáig emlékezetes marad ez a találkozó.

Veréb Áron évek óta oszlopos tagja a Felsőzsolca csapatának.

Fotó: MW

Veréb Áron öröme nem teljes

A Tállya a 73. percben már 4–0-ra vezetett, így sokan el is könyvelték a meccset lefutottnak. A hazai kispadon azonban más forgatókönyv íródott: Gulyás Dénes, a zsolcai mester, gondolt egy merészet, és belső védőjét, Veréb Áront felküldte támadónak. A húzás telitalálatnak bizonyult, a hátvéd ugyanis 10 perc alatt klasszikus mesterhármast szerzett, méghozzá igencsak ínyenc gólokkal. A meccs újra nyílt lett, és a védőből csatárra avanzsált Veréb Áron majdnem a forduló hősévé vált, de végül a Tállya 5–3-ra megnyerte a meccset.

A legjobb, hogy a gólokról videó is készült, és maga a főszereplő is elmesélte, mit élt át a pályán:

,,Különleges élmény volt számomra ez a mérkőzés, hiszen pályafutásom során először sikerült mesterhármast szereznem a Megye I.-ben. Alapvetően nem vagyok gólvágó, hiszen általában a védelemben, jobb hátvédként kapok szerepet, most azonban a sérülések és hiányzók miatt belső védőként kezdtem a találkozót. Amikor 4–0-ra vezetett az ellenfél, edzőnk, Gulyás Dénes előrébb küldött a bal szélre. Ezt követően sikerült tíz perc alatt háromszor is betalálnom, így visszajöttünk a meccsbe. Örülök a teljesítményemnek, ugyanakkor keserédes az érzés, hiszen a végén a Tállya 5–3-ra megnyerte a találkozót.,,