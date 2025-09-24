Román és szlovák csapat is érkezik Borsodba

Röplabda. Szeptember 26-án és 27-én nemzetközi felkészülési tornát rendez a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabda csapata, a Vegyész Röplabda Akadémia épületében. A meghívásukat a román élvonalban szereplő Stiinta Explorari Baia Mare (Nagybánya), a szlovák extraligás VK Mirad Unipo Presov (Eperjes), valamint a Debreceni EAC fogadta el. Szombaton mindenki játszik mindenkivel három játszmát, amelyek közül a harmadik rövidített. Minden szettgyőzelemért egy pont jár, így kialakul a nap végére, hogy kik játszhatnak szombaton a 3. illetve az 1. helyért. Ezek a mérkőzések már a megszokott rendben kerülnek lebonyolításra, tehát három nyert játszmáig tartanak. A találkozókra a belépés díjtalan.

A Vegyész RC komoly ellenfelek ellen csatázik Fotó: VRCK

A program:

Péntek (körmérkőzések)

11.00: Vegyész RC Kazincbarcika – DEAC 12.30: Stiinta Explorari Baia Mare – VK Mirad Unipo Presov 14.00: VK Mirad Unipo Presov – DEAC 15.30: Stiinta Explorari Baia Mare – DEAC 17.00: Vegyész RC Kazincbarcika – VK Mirad Unipo Presov 18.30: Stiinta Explorari Baia Mare – Vegyész RC Kazincbarcika

Szombat