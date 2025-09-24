szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőpróba

1 órája

Román és szlovák csapat is érkezik Borsodba

Címkék#Vegyész RC Kazincbarcika#extraliga#röplabda

Zajlik a röplabdások felkészülése. A Vegyész RC hazai pályán csatázik.

Román és szlovák csapat is érkezik Borsodba

Röplabda. Szeptember 26-án és 27-én nemzetközi felkészülési tornát rendez a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabda csapata, a Vegyész Röplabda Akadémia épületében. A meghívásukat a román élvonalban szereplő Stiinta Explorari Baia Mare (Nagybánya), a szlovák extraligás VK Mirad Unipo Presov (Eperjes), valamint a Debreceni EAC fogadta el. Szombaton mindenki játszik mindenkivel három játszmát, amelyek közül a harmadik rövidített. Minden szettgyőzelemért egy pont jár, így kialakul a nap végére, hogy kik játszhatnak szombaton a 3. illetve az 1. helyért. Ezek a mérkőzések már a megszokott rendben kerülnek lebonyolításra, tehát három nyert játszmáig tartanak. A találkozókra a belépés díjtalan. 

Vegyész RC
A Vegyész RC komoly ellenfelek ellen csatázik Fotó: VRCK

A program:
Péntek (körmérkőzések)

  1. 11.00: Vegyész RC Kazincbarcika – DEAC
  2. 12.30: Stiinta Explorari Baia Mare – VK Mirad Unipo Presov
  3. 14.00: VK Mirad Unipo Presov – DEAC
  4. 15.30: Stiinta Explorari Baia Mare – DEAC
  5. 17.00: Vegyész RC Kazincbarcika – VK Mirad Unipo Presov
  6. 18.30: Stiinta Explorari Baia Mare – Vegyész RC Kazincbarcika

Szombat

  1. 11.00: mérkőzés a 3. helyért
  2. 14.00: mérkőzés az 1. helyért

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu