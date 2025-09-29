A siker után elmentek Diósgyőrbe, focimeccsre

Röplabda. Kétnapos, nemzetközi férfi felkészülési tornát rendeztek Kazincbarcikán. A házigazda Vegyész RC Kazincbarcika mellett a Debreceni EAC, a román Baia Mare és a szlovák Presov lépett parkettre. A Barcika október 20-án kezdi a bajnokságot a Dunaújváros ellen, hazai pályán. Érdekesség, hogy a tornasikert követően a Vegyész RC, Toronyai Miklós vezetőedző játékosai Diósgyőrbe mentek, ahol csapatösszetartás keretében megnézték a DVTK - DVSC NB I-es labdarúgó mérkőzést (0-0).

A Vegyész RC együttese nyerte a felkészülési tornát Fotó: VRCK

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DEAC elleni Vegyész RC siker a fináléban

Az eredmények:

Vegyész RC Kazincbarcika – DEAC 3:0 (24, 18, 15-11) Stiinta Explorari Baia Mare – VK Mirad Unipo Presov 1:2 (-22, 17, 17-19) DEAC – VK Mirad Unipo Presov 2:1 (20, 21, 14-16) DEAC – Stiinta Explorari Baia Mare 2:1 (22, -19, 12) Vegyész RC Kazincbarcika – VK Mirad Unipo Presov 2:1 (-18, 20, 15-5) Vegyész RC Kazincbarcika – Stiinta Explorari Baia Mare 2:1 (18, 23, 12-15)

A 3. helyért: Stiinta Explorari Baia Mare (román) – VK Mirad Unipo Presov 3:0 (21, 21, 16)

Döntő: Vegyész RC Kazincbarcika – DEAC 3:0 (21, 12, 20)

A hazaiak legjobbja volt a két nap alapján, és így különdíjat vehetett át, Bibók Balázs.

A végeredmény: 1. Vegyész RC Kazincbarcika, 2. DEAC, 3. Stiinta Explorari Baia Mare (román), 4. VK Mirad Unipo Presov (szlovák).