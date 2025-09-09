2 órája
A mozdonyvezető sem tudott ellenállni a megyei foci látványának
Sok gól, de kevesebb izgalom a megyei III. Észak csoportjában.
A Vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokságok is megkezdődtek a hétvégén, ahol a tavalyi szezonban még csak két csoport küzdelmeit követhettük figyelemmel, immáron három részre osztották ezt az osztályt. Az Észak csoport 1. fordulójában eredetileg öt mérkőzést játszottak volna le azonban a Rudabánya-Mályinka meccse később kerül lejátszásra. Gólokból így sem volt hiány, hiszen a négy párharc során összesen 29 gól született, ami kevésnek semmiképpen sem nevezhető.
Vármegyei III. osztály, Észak csoport, 1. forduló:
Bódvaszilas - Szuhogy 7-1 (2-1)
G.: Buku, Varga Zs. (2), Csikó, Varga R., Fedor, Takács ill. Lakatos.
Jákfalva SE - Alsószuha 6-1 (4-1)
G.: Képes (2), Mogyoró T., Mogyoró R., Elek, Kovács ill. Strekáf.
Trizsi FC - Dédestapolcsány KSE 9-0 (3-0)
G.: Ártim (5), Subert, Táncos (2), Túróczi
Kiállítva: Germuska
Hangony-Fenyvesalja TC - Borsodszentgyörgyi SE 3-2 (3-0)
G.: Dombi, Berki, Váradi ill. Komoróczki, Nagy