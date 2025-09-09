A mozdonyvezető sem tudott ellenállni a megyei foci látványának

A Vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokságok is megkezdődtek a hétvégén, ahol a tavalyi szezonban még csak két csoport küzdelmeit követhettük figyelemmel, immáron három részre osztották ezt az osztályt. Az Észak csoport 1. fordulójában eredetileg öt mérkőzést játszottak volna le azonban a Rudabánya-Mályinka meccse később kerül lejátszásra. Gólokból így sem volt hiány, hiszen a négy párharc során összesen 29 gól született, ami kevésnek semmiképpen sem nevezhető.

Bódvaszilason még a vonatról is a Vármegyei III.-mas rangadót láthatták az utasok. Fotó: A futballkutató facebook