szeptember 9., kedd

Ádám névnap

23°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
megyei hangulat

2 órája

A mozdonyvezető sem tudott ellenállni a megyei foci látványának

Címkék#Hangony-Fenyvesalja TC#Trizsi#megyei foci

Sok gól, de kevesebb izgalom a megyei III. Észak csoportjában.

Boon.hu
A mozdonyvezető sem tudott ellenállni a megyei foci látványának

A Vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokságok is megkezdődtek a hétvégén, ahol a tavalyi szezonban még csak két csoport küzdelmeit követhettük figyelemmel, immáron három részre osztották ezt az osztályt. Az Észak csoport 1. fordulójában eredetileg öt mérkőzést játszottak volna le azonban a Rudabánya-Mályinka meccse később kerül lejátszásra. Gólokból így sem volt hiány, hiszen a négy párharc során összesen 29 gól született, ami kevésnek semmiképpen sem nevezhető. 

Vármegyei III.
Bódvaszilason még a vonatról is a Vármegyei III.-mas rangadót láthatták az utasok.  Fotó: A futballkutató facebook

Vármegyei III. osztály, Észak csoport, 1. forduló:

Bódvaszilas - Szuhogy 7-1 (2-1)
G.: Buku, Varga Zs. (2), Csikó, Varga R., Fedor, Takács  ill. Lakatos.

Jákfalva SE - Alsószuha 6-1 (4-1) 
G.: Képes (2), Mogyoró T., Mogyoró R., Elek, Kovács ill. Strekáf.

Trizsi FC - Dédestapolcsány KSE 9-0 (3-0) 
G.: Ártim (5), Subert, Táncos (2), Túróczi
Kiállítva: Germuska

Hangony-Fenyvesalja TC - Borsodszentgyörgyi SE 3-2 (3-0)
G.: Dombi, Berki, Váradi ill. Komoróczki, Nagy

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu