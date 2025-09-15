szeptember 15., hétfő

35 perce

Nevetségesnek tartja az indoklást – hibátlan mérleggel menesztették a megyei csapat edzőjét

Hatból hatot nyert csapatával. Kirúgták a megyei csapat vezetőedzőjét.

A megyei labdarúgásban gyakran előfordulnak szokatlan helyzetek, de az emődi eset talán minden eddiginél meglepőbb. A Vármegyei I. osztályban szereplő Emődi ÁIDSE együttese százszázalékos teljesítménnyel vezeti a bajnokságot, ennek ellenére az idén nyáron kinevezett vezetőedző, Vámosi Csaba munkáját megköszönték, és a klub új szakembert keres a helyére.

Vámosi Csaba
Vámosi Csaba hatból hatszor ünnepelhetett csapatával a mérkőzések után.  Fotó: Vámosi Csaba facebook

Vámosi Csaba azt hitte, már nem tud új dolgot mutatni neki a labdarúgás

Információink szerint a döntés hátterében az állhat, hogy a tréner nem mindenkinek biztosított azonos mértékű lehetőséget a bizonyításra. Erre utalhat a 194 NB I-es mérkőzéssel rendelkező Vámosi Csaba Facebook-bejegyzése is:

„Azt hittem, már nem tud újat mutatni nekem a labdarúgás… Az nem is, de a vezetők igen! A 100% is kevés, ez a magyar valóság! Remélem, az élet engem igazol! Az indoklás nevetséges! 22 játékosból 18 már volt kezdő a hat meccsen! Aki nem, az egyik nyáron abba akarta hagyni, a harmadik számú kapus egy térdszalag-szakadás után épülő, meg egy, akit augusztus 30-án igazoltunk le!”

