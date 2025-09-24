szeptember 24., szerda

Hegyi időfutam Bükkszentlászlóról Bükkszentkeresztre. Az Üveghuta Kupa ismét közeledik.

Ha esetleg lenne kedve csodálatos környezetben tekerni...

Kerékpár. A XXII. Üveghuta kupa elnevezésű hegyi kerékpáros időfutamot október 5-én, vasárnap, Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt között rendezi meg a Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület. Az országúti és MTB kerékpárosokat egyaránt nyeregbe szólító 5,3 km-es hegyi időfutam-versenyt húsz egyéni és két páros kategóriában írták ki. A legkedvezőbb előnevezésre szeptember 28-ig van lehetőségük a sportbarátoknak. Az előnevezés határideje október 3-án jár le. Érdemes időben jelentkezni, mert a hagyományos és népszerű erőpróbára ebben az évben 150 kerékpárost fogadnak.
 

Üveghuta Kupa
Az Üveghuta Kupa népszerű verseny a bringások körében Fotó: magánarchívum

A páros kategóriában, páron belül lehet országúti, vagy MTB kerékpár vegyesen is, gumi mérettől függetlenül. A „Baráti párosok” kategóriában nincs korcsoport megkötés. A „Családi párosok” kategóriájában 1 gyermek (2011-ben és utána született) és 1 szülő, vagy nagyszülő nevezhet. A családi kategóriában igazolt (licences) versenyzők nem indulhatnak. Rajtszám átvétel, illetve helyszíni nevezésre a fennmaradó, vagy visszamondott helyekre a verseny napján, Bükkszentlászlón a rajt területén 8.30-10.00 óra között lesz lehetőség.

 

Üveghuta Kupa: Csak Lillafüred felé

 

Az első versenyző Bükkszentlászlón, 10 órakor rajtol, akit félpercenkénti indítással, a nevezési sorrendben folyamatosan követnek a többiek. Becsatolt kerékpáros fejvédő használata kötelező, hiánya kizárást von maga után. A célt Bükkszentkereszt határában, a kőkeresztnél jelölik ki. Fontos, hogy az útvonal 9.30-tól az utolsó induló felérkezéséig teljesen le lesz zárva a forgalom elől. A verseny előtt és alatt csak körbe, Lillafüred felé lehet közlekedni. Ez vonatkozik a visszaguruló kerékpárosokra és a versenyzők kísérőire is. Az útlezárást az utolsó induló célba érkezése után oldják fel.
Az eredményhirdetést Bükkszentkereszten, a szabadtéri színpadnál tartják meg. Korcsoportonként az 1. helyezettek kupa és tárgyjutalom, a 2-3. helyezettek érem és tárgyjutalom díjazásban részesülnek. Bükkszentkereszt 3 szintes parkolójában minden távját befejező versenyző – rajtszám felmutatásával – emblémázott üvegpoharat kap ajándékba. Bükkszentkereszt Önkormányzatának jóvoltából - étkezési jegy ellenében – egy kis harapnivaló is várja a kerékpárosokat.

A tények

  1. Bővebb információ a rendező Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület http://kisgalya.hu oldalán található, illetve Sikter Zsuzsanna főszervezőtől kérhető a +36-30-206-3602-es telefonszámon.
  2. A verseny fővédnöke Solymosi Konrád Ferenc, Bükkszentkereszt polgármestere.

 

 

