A legjobbakat kívánjuk, Bendegúz!

Szerdán írtunk arról, hogy a keddi, budapesti Magyarország-Portugália világbajnoki selejtező mérkőzés során a zubogyi származású kapus, Tóth Balázs meze egy beteg kisfiúhoz került. Balázs testvére, Tóth Vivien nem árulta el a nevét, pusztán annyit, hogy 9 esztendős, és agydaganata van. Csütörtökön aztán kiderült, hogy a szóban forgó ,,kis harcos" Nemes Noel Bendegúz, akinek az édesapja, Nemes Lajos Norbert egy bejegyzést tett közzé a facebook-on.

Bendegúz Tóth Balázs mezében Fotó: Nemes Lajos Norbert

Azonnal elújságolta, hogy Tóth Balázstól kapta

Ebből idézünk: ,,... A belépésünk kicsit döcögősen ment , így a "Nélküledről" lemaradtunk, de ebből is tanultunk, az örmény meccsen már okosabbak, ügyesebbek leszünk, mert ott leszünk ezentúl minden válogatott mérkőzésen amin csak tudunk, akkor is ha nem Portugála az ellenfél! Szuper helyen ültünk, valószínűleg többször nem lesz alkalmunk ilyen közelről megtekinteni egy mérkőzést, csodálatos élmény volt! Ezúton is szeretném megköszönni mégegyszer Szalai Ádám-nak és a MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség - neki, hogy ezt lehetővé tették számunkra. Talán soha nem láttam még ilyen bodognak a kisfiamat! Külön köszönet hogy egy civil felajánlásnak köszönhetően a kislányom Lara Zoé Nemes is ott lehetett a mérkőzésen, igaz egy szint eltolással, de Ő is láthatta a mérkőzést! A mérkőzés előtt összefutottunk Dzsudzsák Balázzsal, Láng Ádámmal szuper volt két egykori válogatott labdarúgóval találkozni, kik már lejátszották a maguk meccsét Portugália ellen, sőt Balázs gólt is rúgott nekik, nem egyet, hanem kettőt. ...Szuper érzés volt , mikor 60 ezer ember egyszerre rezzen és egyetlen egy célért szurkol és 12. emberként tolja előre a csapatot! Soha nem láttam még ilyen szurolást Bendegúztól sem, az a kitörő öröm, lelkesedés a hazai lőtt góloknál és az a csalódottság a bekapott találatoknál, még akkor is ha Ronaldo lőtte. Bámulatos, hogy a hazai válogatott szeretete, hogyan nyomta el a CR7 iránti rajongását. Bendegúznak a Magyarország-Portugália egy ikonikus mérkőzés volt, mert a két kedvenc válogatottja játszott egymással! Több okból is csalódott volt a mérkőzés végén, egyrészt az eredmény miatt, gyönyörű lett volna egy győzelem vagy döntetlen. Meg persze azért , hogy nem jött össze a találkozó a nagy ikonnal, hiába volt az első sor, a példaképe felé se nézett, már egy integetés a csodával ért volna fel Bendegúz számára! Ezek mellett szeretett volna egy relikviát erről az emlékezetes mérkőzésről. Ekkor jött a Vivien Tóth, a kapusunk Tóth Balázs testvére és hozta a Balázs mezét, ez a pillanat maga volt a csoda, ismét az elmúlt napokban már a sokadik, ez egyből feledtette az előbbi csekély szomorúságot, tegnap a kórházban mindenkinek újságolta, hogy milyen mezt kapott, persze mikor hazaértünk azonnal fel is próbálta! A mezen rajta van, volt az a küzdelem, a menny, a pokol ami ezt a mérkőzést jellemezte, fantasztikus érzés akár megérinteni is. ... Köszönjük szépen mindenkinek , aki ezt a csodálatos két napot leszervezte nekünk, hatalmas szívetek van! Reméljük hamarosan találkozhatunk! Most minden erőnket amit ez a hatalmas élmény adott a gyógyulásra fogjuk fordítani, mert egy cél van a teljes gyógyulás! ...és persze jön egy kellemes élmény, a begyűjtött relikviák keretezése , méltó helyre elhelyezése!"