Nem hiszi el, hová került a Ronaldo ellen pályára lépő borsodi kapus meze

Labdarúgás. Az angol Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs állt a gólvonal előtt a Magyarország-Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőn kedden, amelyet 61 473 néző látott a helyszínen, a Puskás-stadionban. Tehát ezúttal is fantasztikus hangulat uralkodott a helyszínen, s bár az együttes vereséget szenvedett Cristiano Ronaldóéktól (2-3), a csapat, mint ahogy mindig, ezúttal is megköszönte a nézőknek az elementáris buzdítást. A játékosok egyrészt sorban adták a nyilatkozatokat, másrészt mindenki igyekezett minél hamarabb találkozni a családtagjaival, szüleivel, barátaival. A trizsi származású Tóth Balázs sem volt természetesen egyedül a stadionban, többek között testvére, Tóth Vivien szorított neki/érte, a lelátón, aki az alábbi történetet is elmondta a Borsod Online-nak.

Tóth Balázs munkában a keddi mérkőzésen

Fotó: Dömötör Csaba



,,A mérkőzés végén kidobta nekem a mezét, amit én egy 9 éves kis hősnek adtam, akit még a meccs elején vettem észre. Sikerült is néhány szót váltanom az apukával és a kisfiúval is, sajnos agydaganata van, hosszú kezeléseken vannak túl és sok vár még rájuk. Nagyon örültek és meghatódtak a mez átadásánál és remélem egy kicsit hozzá is tudtam járulni a kis hős gyógyulásához, úgy gondolom, így a legjobb helyre került az a mez, amivel Balu is egyetértett, amikor elmeséltem neki." – sorolta Tóth Vivien.

A csoport állása