Ronaldoval néz farkasszemet a borsodi portás

Itthon is debütál. Másodszor lép pályára címeres mezben Tóth Balázs.

Információink szerint a zubogyi Tóth Balázs kezd a magyar labdarúgó-válogatott kapujában a Portugália elleni budapesti világbajnoki selejtezőn. Tóth Dibuszt váltja a kapuban, aki az Írország elleni 2–2 -re végződött selejtező után MRI-kontrollon járt és bár negatív eredményt hozott a vizsgálat, a ma esti mérkőzést biztosan kihagyja. Az angol másodosztályban, a Championshipben szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs így itthon is bemutatkozik címeres mezben. A kazincbarcikai születésű hálóőrnek első debütálása Bakuban volt az Azerbajdzsán ellen, amikor is 58 perc játéklehetőséget kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

Tóth Balázs
Tóth Balázs újra kezdőként lép pályára. Fotó: Árvai Károly

 

