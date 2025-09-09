Ronaldoval néz farkasszemet a borsodi portás

Információink szerint a zubogyi Tóth Balázs kezd a magyar labdarúgó-válogatott kapujában a Portugália elleni budapesti világbajnoki selejtezőn. Tóth Dibuszt váltja a kapuban, aki az Írország elleni 2–2 -re végződött selejtező után MRI-kontrollon járt és bár negatív eredményt hozott a vizsgálat, a ma esti mérkőzést biztosan kihagyja. Az angol másodosztályban, a Championshipben szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs így itthon is bemutatkozik címeres mezben. A kazincbarcikai születésű hálóőrnek első debütálása Bakuban volt az Azerbajdzsán ellen, amikor is 58 perc játéklehetőséget kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

Tóth Balázs újra kezdőként lép pályára. Fotó: Árvai Károly