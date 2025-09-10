szeptember 10., szerda

Tóth Balázs

2 órája

,,Tudtuk, hogy mindig is ez volt az álma, hogy egyszer Ronaldo mellett állhasson"

Címkék#Portugália#megyei foci#Tóth Balázs

Portugália ellen játszott a válogatott. Tóth Balázs jól védett a meccsen.

,,Tudtuk, hogy mindig is ez volt az álma, hogy egyszer Ronaldo mellett állhasson"

Fotó: Magánarchívum

A magyar labdarúgó-válogatott kedd este a budapesti Puskás-stadionban Portugália ellen játszott világbajnoki selejtezőt. Az együttes 3-2-es  vereséget szenvedett, a két hazai találatot Varga Barnabás szerezte, míg a luzitánok részéről Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo (11-esből), valamint Joao Cancelo iratkozott fel a gólszerzők közé. Marco Rossi szövetségi kapitány a kapuba Tóth Balázst, az angol másodosztályban, a Championshipben szereplő Blackburn Rovers hálóőrét állította, aki második alkalommal ölthette magára a címeres mezt. A Kazincbarcika születésű, trizsi származású portás jó teljesítményt nyújtott, a hivatalos statisztikába négy hárítása került be, a meccs folyamán összesen 38 labdaérintése volt. A mérkőzést természetesen a helyszínen követte a családja, édesanyja, édesapja, valamint testvére is – utóbbi nyilatkozott portálunknak.

Tóth Balázs
Tóth Balázs (kék mezben) második meccsét játszotta 
Fotó: Tóth Vivien

    

Mindenki büszke Tóth Balázsra

,,Hatalmas élmény volt számunkra ez a meccs, és szerintem a családom nevében is mondhatom, hogy nem Ronaldo játéka miatt, hanem Balu miatt – mondta szerdán Tóth Vivien. – Tudtuk, hogy mindig is ez volt az álma, hogy egyszer Ronaldo mellett állhasson, és ez az álom a tegnapi napon valóra vált számára. Minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy remek formában védett Bazsi, nagyon harcoltak a fiúk. A meccs előtt sajnos nem nagyon tudtunk beszélni vele, de szerencsére utána tudtunk vele találkozni és az elmaradt személyes születésnapi köszöntést – hiszen szeptember 4-én töltötte be a 28. életévét –, és a gratulációt be tudtuk pótolni. Nagyon várta ezt a mérkőzést, hatalmas élmény volt számára. Azt mondta, nem izgult, hanem izgatott volt nagyon, hiszen mindig is ez volt az álma. Eredménytől függetlenül is nagyon nagyon büszkék vagyunk rá, reméljük, a következő mérkőzéseken ismét a kapuban láthatjuk majd. Mindenki nagyon büszke Bazsira, hatalmas élmény ez egy borsodi kis faluból származó embernek. Remélem, nagyon sok hasonló mérkőzésen fogunk még részt venni."

 

