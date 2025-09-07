szeptember 7., vasárnap

Remekelt

1 órája

Óriási vármegyei siker az ázsiai metropoliszban

Pekingben állt rajthoz. Tóth Anna 100 méteres gátfutásban ismét remekelt.

Tóth Anna, a DVTK versenyzője nyerte az atlétikai Continental Gold Tour pekingi állomásának 100 méteres gátfutásának számát. Az utóbbi hetekben az Egyetemi Világjátékokon, az U23-as Eb-n és az országos bajnokságon is ezüstérmet szerző – a Gyulai Memorialon 6. helyezett – sprinter egyedüli magyarként indult a sorozat utolsó állomásán. 

Tóth Anna
Tóth Anna aranyérmet szerzett Pekingben. Fotó: Török Attila

Tóth Anna fantasztikus győzelme Pekingben

A 21 esztendős Tóth legnagyobb ellenfelének az amerikai bajnokságon döntőbe jutó Rayniah Jones és a német bajnok Ricarda Lobe ígérkezett, és valóban hármójuk között dőlt el a győzelem. Tóth Anna 12.83 másodperces időeredménnyel nyerte a számot, a második Jones lett, a harmadik Lobe. Tigyi József tanítványa a pekingi verseny után a szabadtéri világbajnokság helyszínére Tokióba utazik, ahol Kozák Lucával egyetemben szeptember 14-én fut a 100 méter gát előfutamában, a szám elődöntőit és fináléját szeptember 15-én rendezik.

 

 

